|
Подбираем платье по типу фигуры: советы, о которых вы не знали
Источник материала: Tut.by
Какие типы фигуры бывают
Переходим к практике: как правильно выбрать платье по типу фигуры на примерах.
Яблоко
Цель платья для такого типа фигуры — удлинить силуэт и отвлечь внимание от живота. Важно понимать, что подробно прорисовывать фигуру, подчеркивать одежда не должна. Акцент лучше сделать на глубоком декольте и ногах — юбка короткая или средней длины.
Если вы обладаете типом фигуры «яблоко», разделяйте верхнюю и нижнюю части платья по цветам. Округлый живот рекомендуется скрывать за вертикальными вставками, пестрым рисунком, однотонной расцветкой или многослойной тканью.
Не выбирайте сильно обтягивающую ткань. Отдайте предпочтение плотным материалам — они мягко обрисовывают силуэт. С такими задачами справляются лен, кружево, шифон, хлопок. Теперь зная, как подобрать платье по фигуре «яблоко», вам будет проще ориентироваться при новой покупке.
Груша
Цель платья — скрыть бедра и привлечь внимание к верхней части тела. У женщин с таким типом фигуры узкие плечи, поэтому на стадии покупки готового наряда возникает вопрос с пропорциями. Проблема решаема: достаточно прибегнуть к индивидуальному пошиву одежды, при котором учитываются рост, объем талии и размер груди.
Если не знаете, как правильно выбрать платье по типу фигуры, то запомните следующее. Для придания образу женственности выбирайте фасон, который визуально увеличивает грудь и расширяет плечи. От линии бедер платье должно отвлекать внимание. Удачно смотрятся контрастные наряды, в которых темный низ, а верх светлый — это выровняет пропорции фигуры.
Чтобы совершить удачную покупку в
Перевернутый треугольник
Цель наряда для такой фигуры — сузить плечи и сместить акцент на бедра. Как правило, у женщин такого телосложения узкая талия и красивые ноги — выгодно эти зоны подчеркнуть.
В отличие от предыдущего типа фигуры, перевернутый треугольник требует маскировки плеч и груди. А значит, удачным решением будет увеличение объема бедер юбкой из складок, клеша, гофре, баски, бантов и т.д. Если у вас широкие плечи и большая грудь, не рекомендуем выбирать верх с подплечниками или накладными карманами.
Удачно смотрятся платья с одним открытым плечом (с воланом или без), широкой юбкой или ярким поясом. А также платья-бюстье или платья с глубоким декольте — они переносят акцент с широких плеч на грудь. И в завершение вопроса о том, как подобрать платье по фигуре «перевернутый треугольник», запомните: темный верх и светлый низ визуально выровняют силуэт.
Прямоугольник
Цель платья — подчеркнуть разницу между талией и бедрами. Это можно сделать при помощи акцентов ниже талии: складки, воланы, широкий пояс. Также допускается утяжелить верх подплечниками, высоким воротником, широким рукавом, галстуком, драпировкой.
Отдавайте предпочтение платьям с заниженной талией. А вот приталенных фасонов типа «корсет» рекомендуется избегать — они подчеркивают широкую талию и узкие бедра. Если женщина набирает вес и появляется округлый живот, то лучше выбрать платье-трапецию или слегка прилегающий фасон.
С коррекцией фигуры справляются не только фасон и отделка ткани, но и контрастные расцветки. Скрыть прямоугольный силуэт получится ярким акцентом на бедрах: карманами, крупными складками, баской.
Песочные часы
Цель платья для «песочных часов» — подчеркнуть баланс между пышными талией и грудью. В особой коррекции этот тип фигуры не нуждается.
Достоинства силуэта подчеркиваются согласно предпочтениям женщины. Удачным решением будет выбрать платье по типу фигуры, в точности повторяющее изгибы силуэта. Это могут быть облегающие мини-платья или фасоны типа «футляр», с широким поясом или запахом.
Однако «песочным часам» не рекомендуется надевать платье с балахонами. Они могут «разбалансировать» силуэт в плечах или бедрах, сменив тип фигуры на «грушу» или «перевернутый треугольник».
Теперь вы знаете, как выбрать платье по типу фигуры, учитывая особенности своего телосложения. Если уже задумались о поиске наряда, то каталог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платье для женщины - визитная карточка образа и стиля. Однако поиск подходящей одежды часто превращается в головную боль. Команда TAM.BY знает, как сделать покупку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)