Подбираем платье по типу фигуры: советы, о которых вы не знали

Источник материала: Tut.by



Платье для женщины — визитная карточка образа и стиля. Однако поиск подходящей одежды часто превращается в головную боль. Команда TAM.BY знает, как сделать покупку удачной, и предлагает выбрать платье по типу фигуры в статье.

Какие типы фигуры бывают

Яблоко. Слабо выражена талия, выделяется округлый живот. Плечи и бедра расположены параллельно друг другу по одной воображаемой линии.

Груша. При узких плечах выделяются сравнительно полные бедра. Талия ярко очерчена, грудь маленькая. Второе название типа — треугольник.

Перевернутый треугольник. Обладательницы этого типа фигуры имеют широкие плечи и узкие бедра, талию.

Прямоугольник. Пропорции тела равные, талия на фоне бедер и плеч явно не выражена.

Песочные часы. Тип фигуры, при котором плечи и бедра выделяются по одной линии, талия сужена.

Переходим к практике: как правильно выбрать платье по типу фигуры на примерах.

Яблоко





Цель платья для такого типа фигуры — удлинить силуэт и отвлечь внимание от живота. Важно понимать, что подробно прорисовывать фигуру, подчеркивать одежда не должна. Акцент лучше сделать на глубоком декольте и ногах — юбка короткая или средней длины.

Если вы обладаете типом фигуры «яблоко», разделяйте верхнюю и нижнюю части платья по цветам. Округлый живот рекомендуется скрывать за вертикальными вставками, пестрым рисунком, однотонной расцветкой или многослойной тканью.

Не выбирайте сильно обтягивающую ткань. Отдайте предпочтение плотным материалам — они мягко обрисовывают силуэт. С такими задачами справляются лен, кружево, шифон, хлопок. Теперь зная, как подобрать платье по фигуре «яблоко», вам будет проще ориентироваться при новой покупке.

Удачные фасоны: трапеция, прямое платье, платье-рубашка, с завышенной талией; фасоны с клешным подолом или запахом.

Длина: выше колена.

Декольте: круглый или V-образный вырез.

Рукав: максимально короткий.

Груша





Цель платья — скрыть бедра и привлечь внимание к верхней части тела. У женщин с таким типом фигуры узкие плечи, поэтому на стадии покупки готового наряда возникает вопрос с пропорциями. Проблема решаема: достаточно прибегнуть к индивидуальному пошиву одежды, при котором учитываются рост, объем талии и размер груди.

Если не знаете, как правильно выбрать платье по типу фигуры, то запомните следующее. Для придания образу женственности выбирайте фасон, который визуально увеличивает грудь и расширяет плечи. От линии бедер платье должно отвлекать внимание. Удачно смотрятся контрастные наряды, в которых темный низ, а верх светлый — это выровняет пропорции фигуры.

Чтобы совершить удачную покупку в интернет-магазине женской одежды , женщинам- «грушам» нужно помнить, что не стоит использовать в образе заниженную талию и накладные карманы ниже нее. Также советуем избегать широких поясов и зауженной юбки. Используйте дополнительные акценты в верхней части: например, кружева, аппликации, воланы, отложные воротники. Визуально расширит плечи короткий пиджак или шаль.

Удачные фасоны: трапеция, бэби-долл, рубашка, с завышенной талией, платье-труба.

Длина: от колена и ниже.

Декольте: вырезы «лодочка» или круглый, открытые плечи.

Рукав: любой объемный.

Перевернутый треугольник





Цель наряда для такой фигуры — сузить плечи и сместить акцент на бедра. Как правило, у женщин такого телосложения узкая талия и красивые ноги — выгодно эти зоны подчеркнуть.

В отличие от предыдущего типа фигуры, перевернутый треугольник требует маскировки плеч и груди. А значит, удачным решением будет увеличение объема бедер юбкой из складок, клеша, гофре, баски, бантов и т.д. Если у вас широкие плечи и большая грудь, не рекомендуем выбирать верх с подплечниками или накладными карманами.

Удачно смотрятся платья с одним открытым плечом (с воланом или без), широкой юбкой или ярким поясом. А также платья-бюстье или платья с глубоким декольте — они переносят акцент с широких плеч на грудь. И в завершение вопроса о том, как подобрать платье по фигуре «перевернутый треугольник», запомните: темный верх и светлый низ визуально выровняют силуэт.

Удачные фасоны: платье-баллон, платье с баской, платье-рубашка; прямое, ассиметричное платье.

Длина: от колена и выше.

Декольте: V-образный или ассиметричный вырез.

Рукав: узкий.

Прямоугольник





Цель платья — подчеркнуть разницу между талией и бедрами. Это можно сделать при помощи акцентов ниже талии: складки, воланы, широкий пояс. Также допускается утяжелить верх подплечниками, высоким воротником, широким рукавом, галстуком, драпировкой.

Отдавайте предпочтение платьям с заниженной талией. А вот приталенных фасонов типа «корсет» рекомендуется избегать — они подчеркивают широкую талию и узкие бедра. Если женщина набирает вес и появляется округлый живот, то лучше выбрать платье-трапецию или слегка прилегающий фасон.

С коррекцией фигуры справляются не только фасон и отделка ткани, но и контрастные расцветки. Скрыть прямоугольный силуэт получится ярким акцентом на бедрах: карманами, крупными складками, баской.

Удачные фасоны: трапеция, платье-баллон, платье с баской, платье-туба, платье-футляр, платье с запахом, платье с юбкой-тюльпаном.

Длина: от колена и выше.

Декольте: вырез «хомут», V-образный вырез.

Рукав: любой.

Песочные часы





Цель платья для «песочных часов» — подчеркнуть баланс между пышными талией и грудью. В особой коррекции этот тип фигуры не нуждается.

Достоинства силуэта подчеркиваются согласно предпочтениям женщины. Удачным решением будет выбрать платье по типу фигуры, в точности повторяющее изгибы силуэта. Это могут быть облегающие мини-платья или фасоны типа «футляр», с широким поясом или запахом.

Однако «песочным часам» не рекомендуется надевать платье с балахонами. Они могут «разбалансировать» силуэт в плечах или бедрах, сменив тип фигуры на «грушу» или «перевернутый треугольник».

Удачные фасоны: трапеция, бэби-долл, платье-труба, платье-футляр, платье с завышенной талией.

Длина: до середины колена.

Декольте: V-образный или круглый вырез.

Рукав: любой длины.

Теперь вы знаете, как выбрать платье по типу фигуры, учитывая особенности своего телосложения. Если уже задумались о поиске наряда, то каталог TAM.BY пригодится!