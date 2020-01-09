ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подбираем платье по типу фигуры: советы, о которых вы не знали

10.01.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Платье для женщины — визитная карточка образа и стиля. Однако поиск подходящей одежды часто превращается в головную боль. Команда TAM.BY знает, как сделать покупку удачной, и предлагает выбрать платье по типу фигуры в статье.

Какие типы фигуры бывают

  • Яблоко. Слабо выражена талия, выделяется округлый живот. Плечи и бедра расположены параллельно друг другу по одной воображаемой линии.
  • Груша. При узких плечах выделяются сравнительно полные бедра. Талия ярко очерчена, грудь маленькая. Второе название типа — треугольник.
  • Перевернутый треугольник. Обладательницы этого типа фигуры имеют широкие плечи и узкие бедра, талию.
  • Прямоугольник. Пропорции тела равные, талия на фоне бедер и плеч явно не выражена.
  • Песочные часы. Тип фигуры, при котором плечи и бедра выделяются по одной линии, талия сужена.

Переходим к практике: как правильно выбрать платье по типу фигуры на примерах.

Яблоко


Цель платья для такого типа фигуры — удлинить силуэт и отвлечь внимание от живота. Важно понимать, что подробно прорисовывать фигуру, подчеркивать одежда не должна. Акцент лучше сделать на глубоком декольте и ногах — юбка короткая или средней длины.

Если вы обладаете типом фигуры «яблоко», разделяйте верхнюю и нижнюю части платья по цветам. Округлый живот рекомендуется скрывать за вертикальными вставками, пестрым рисунком, однотонной расцветкой или многослойной тканью.

Не выбирайте сильно обтягивающую ткань. Отдайте предпочтение плотным материалам — они мягко обрисовывают силуэт. С такими задачами справляются лен, кружево, шифон, хлопок. Теперь зная, как подобрать платье по фигуре «яблоко», вам будет проще ориентироваться при новой покупке.

  • Удачные фасоны: трапеция, прямое платье, платье-рубашка, с завышенной талией; фасоны с клешным подолом или запахом.
  • Длина: выше колена.
  • Декольте: круглый или V-образный вырез.
  • Рукав: максимально короткий.

Груша


Цель платья — скрыть бедра и привлечь внимание к верхней части тела. У женщин с таким типом фигуры узкие плечи, поэтому на стадии покупки готового наряда возникает вопрос с пропорциями. Проблема решаема: достаточно прибегнуть к индивидуальному пошиву одежды, при котором учитываются рост, объем талии и размер груди.

Если не знаете, как правильно выбрать платье по типу фигуры, то запомните следующее. Для придания образу женственности выбирайте фасон, который визуально увеличивает грудь и расширяет плечи. От линии бедер платье должно отвлекать внимание. Удачно смотрятся контрастные наряды, в которых темный низ, а верх светлый — это выровняет пропорции фигуры.

Чтобы совершить удачную покупку в интернет-магазине женской одежды, женщинам- «грушам» нужно помнить, что не стоит использовать в образе заниженную талию и накладные карманы ниже нее. Также советуем избегать широких поясов и зауженной юбки. Используйте дополнительные акценты в верхней части: например, кружева, аппликации, воланы, отложные воротники. Визуально расширит плечи короткий пиджак или шаль.

  • Удачные фасоны: трапеция, бэби-долл, рубашка, с завышенной талией, платье-труба.
  • Длина: от колена и ниже.
  • Декольте: вырезы «лодочка» или круглый, открытые плечи.
  • Рукав: любой объемный.

Перевернутый треугольник


Цель наряда для такой фигуры — сузить плечи и сместить акцент на бедра. Как правило, у женщин такого телосложения узкая талия и красивые ноги — выгодно эти зоны подчеркнуть.

В отличие от предыдущего типа фигуры, перевернутый треугольник требует маскировки плеч и груди. А значит, удачным решением будет увеличение объема бедер юбкой из складок, клеша, гофре, баски, бантов и т.д. Если у вас широкие плечи и большая грудь, не рекомендуем выбирать верх с подплечниками или накладными карманами.

Удачно смотрятся платья с одним открытым плечом (с воланом или без), широкой юбкой или ярким поясом. А также платья-бюстье или платья с глубоким декольте — они переносят акцент с широких плеч на грудь. И в завершение вопроса о том, как подобрать платье по фигуре «перевернутый треугольник», запомните: темный верх и светлый низ визуально выровняют силуэт.

  • Удачные фасоны: платье-баллон, платье с баской, платье-рубашка; прямое, ассиметричное платье.
  • Длина: от колена и выше.
  • Декольте: V-образный или ассиметричный вырез.
  • Рукав: узкий.

Прямоугольник


Цель платья — подчеркнуть разницу между талией и бедрами. Это можно сделать при помощи акцентов ниже талии: складки, воланы, широкий пояс. Также допускается утяжелить верх подплечниками, высоким воротником, широким рукавом, галстуком, драпировкой.

Отдавайте предпочтение платьям с заниженной талией. А вот приталенных фасонов типа «корсет» рекомендуется избегать — они подчеркивают широкую талию и узкие бедра. Если женщина набирает вес и появляется округлый живот, то лучше выбрать платье-трапецию или слегка прилегающий фасон.

С коррекцией фигуры справляются не только фасон и отделка ткани, но и контрастные расцветки. Скрыть прямоугольный силуэт получится ярким акцентом на бедрах: карманами, крупными складками, баской.

  • Удачные фасоны: трапеция, платье-баллон, платье с баской, платье-туба, платье-футляр, платье с запахом, платье с юбкой-тюльпаном.
  • Длина: от колена и выше.
  • Декольте: вырез «хомут», V-образный вырез.
  • Рукав: любой.

Песочные часы


Цель платья для «песочных часов» — подчеркнуть баланс между пышными талией и грудью. В особой коррекции этот тип фигуры не нуждается.

Достоинства силуэта подчеркиваются согласно предпочтениям женщины. Удачным решением будет выбрать платье по типу фигуры, в точности повторяющее изгибы силуэта. Это могут быть облегающие мини-платья или фасоны типа «футляр», с широким поясом или запахом.

Однако «песочным часам» не рекомендуется надевать платье с балахонами. Они могут «разбалансировать» силуэт в плечах или бедрах, сменив тип фигуры на «грушу» или «перевернутый треугольник».

  • Удачные фасоны: трапеция, бэби-долл, платье-труба, платье-футляр, платье с завышенной талией.
  • Длина: до середины колена.
  • Декольте: V-образный или круглый вырез.
  • Рукав: любой длины.

Теперь вы знаете, как выбрать платье по типу фигуры, учитывая особенности своего телосложения. Если уже задумались о поиске наряда, то каталог TAM.BY пригодится!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платье для женщины - визитная карточка образа и стиля. Однако поиск подходящей одежды часто превращается в головную боль. Команда TAM.BY знает, как сделать покупку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фиксики, «утренник» для взрослых и квест в зоопарке. Куда сходить в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика