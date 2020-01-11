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Контрабанду сигарет из Беларуси задерживают не только в Польше. Это проблема и для Украины
12.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автомобиль, упакованный сигаретами белорусского производства, задержали в контролируемом пограничном районе на Волыни, в Украине.
Так, общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Луцкого пограничного отряда, представителей Национальной полиции и Налоговой милиции ГУ ДФС в Волынской области, по заранее полученной оперативной информации оперативников пограничного ведомства, на окраине села Вишнев, для проверки был остановлен автомобиль «Рено» украинской регистрации.
Во время его досмотра обнаружено 25 ящиков, в которых было 12 500 пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.
Сотрудниками ДФС автомобиль и табачные изделия изъяты. Сумма оценки устанавливается.
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Автомобиль, упакованный сигаретами белорусского производства, задержали в контролируемом пограничном районе на Волыни, в Украине. Так, общей межведомственной...
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