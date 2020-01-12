ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Моисевич: 10-12 человек у нас реально могут претендовать на медали Олимпийских игр

13.01.2020 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич ожидает медалей от белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

- На прицеле, конечно, мы считаем, смотрим, прикидываем, держим тех, кто потенциально готов. Называть конкретно фамилии не буду, но я думаю, что 10-12 человек у нас реально могут претендовать на медали Олимпийских игр. По их потенциалу, по их результатам, которые показали на протяжении прошлого сезона. Другое дело, что не всегда эти результаты показывают там, где разыгрывается все самое основное, — сказал Моисевич в программе "Неделя спорта" на СТВ.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич ожидает медалей от белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зидан жжет! «Реал» выиграл 9 из 9 финалов под его руководством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика