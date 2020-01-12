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Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность
13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность за незаконный оборот холодного оружия, сообщили БЕЛТА в службе информации
Сельчанин при распитии спиртного подарил своему соседу нож, которым вскоре был ранен человек. "В суде мужчина пояснил, что подарил нож, изготовленный много лет назад его отцом в кузне. При этом он знал о последствиях незаконного оборота холодного оружия, поскольку в 2005 году уже привлекался к уголовной ответственности", - рассказали подробности дела в областной
Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным в незаконном сбыте холодного оружия, совершенном повторно, по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. Приговор вступил в законную силу.
В Беларуси запрещен оборот холодного оружия и ножей, клинки которых автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются при длине клинка более 90 мм.
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Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность за незаконный оборот холодного оружия, сообщили БЕЛТА в службе...
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