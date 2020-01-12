Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность за незаконный оборот холодного оружия, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.





Сельчанин при распитии спиртного подарил своему соседу нож, которым вскоре был ранен человек. "В суде мужчина пояснил, что подарил нож, изготовленный много лет назад его отцом в кузне. При этом он знал о последствиях незаконного оборота холодного оружия, поскольку в 2005 году уже привлекался к уголовной ответственности", - рассказали подробности дела в областной прокуратуре .

Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным в незаконном сбыте холодного оружия, совершенном повторно, по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. Приговор вступил в законную силу.

В Беларуси запрещен оборот холодного оружия и ножей, клинки которых автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются при длине клинка более 90 мм.