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Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность

13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность за незаконный оборот холодного оружия, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность

Сельчанин при распитии спиртного подарил своему соседу нож, которым вскоре был ранен человек. "В суде мужчина пояснил, что подарил нож, изготовленный много лет назад его отцом в кузне. При этом он знал о последствиях незаконного оборота холодного оружия, поскольку в 2005 году уже привлекался к уголовной ответственности", - рассказали подробности дела в областной прокуратуре.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным в незаконном сбыте холодного оружия, совершенном повторно, по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде одного месяца ареста. Приговор вступил в законную силу.

В Беларуси запрещен оборот холодного оружия и ножей, клинки которых автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются при длине клинка более 90 мм.

 
 
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  Житель Барановичского района подарил знакомому нож и попал под уголовную ответственность за незаконный оборот холодного оружия, сообщили БЕЛТА в службе...
 
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