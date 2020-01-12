|
В Минской области погибла 11-летняя девочка: она заряжала мобильный телефон в ванне
13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной комнате,
В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой на ее теле обнаружены телесные повреждения, характерные для электротравмы. Также в ванной обнаружен подключенный к электрической розетке удлинитель с зарядным устройством и мобильным телефоном.
Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи напоминают:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)