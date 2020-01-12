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В Минской области погибла 11-летняя девочка: она заряжала мобильный телефон в ванне

13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной комнате, сообщает Следственный комитет.

В Минской области погибла 11-летняя девочка: она заряжала мобильный телефон в ванне

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой на ее теле обнаружены телесные повреждения, характерные для электротравмы. Также в ванной обнаружен подключенный к электрической розетке удлинитель с зарядным устройством и мобильным телефоном.

Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи напоминают:

  • находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами;
  • не вставляйте вилку электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками;
  • не игнорируйте правила безопасности и напомните их еще раз своим детям.
 
 
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  Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной...
 
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