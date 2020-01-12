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Американка спасла другу жизнь, играя с ним по Сети

13.01.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале января подросток из Великобритании играл по интернету вместе со своей приятельницей, находящейся в США. Несмотря на расстояние в несколько тысяч километров, девушке удалось спасти молодому человеку жизнь. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.


На фото Эйдан Джексон

Парня зовут Эйдан Джексон (Aidan Jackson), ему 17 лет и он живет в городе Уиднс графства Чешир. Молодой человек страдает от синдрома дефицита внимания и синдрома Аспергера — одной из форм аутизма.

В один из вечеров Эйдан играл в онлайн-игру вместе с 21-девушкой по имени Диа Латора (Dia Lathora), проживающей в США — в обычной жизни вне Сети они никогда не встречались, но общались по интернету. В какой-то момент девушка осознала, что с Эйданом что-то не так. Позже она говорила: «я просто надела гарнитуру и услышала нечто, что можно описать только как припадок». У Эйдана случилась сильная судорога — как оказалось позже, уже не в первый раз.

Диа не растерялась и начала искать в интернете телефоны экстренных служб Великобритании — ей это удалось, она рассказала специалистам о случившемся. Те быстро выехали по домашнему адресу Эйдана, вскоре встретили родителей парня на первом этаже и заявили: из США поступил странный звонок о том, что в доме находится мужчина без сознания.

Они поднялись на второй этаж и обнаружили парня в дезориентированном состоянии — вскоре его увезли в больницу, все обошлось. Родители Эйдана связались с девушкой и поблагодарили ее за помощь.

 
 
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Парня зовут Эйдан Джексон (Aidan Jackson), ему 17 лет и он живет в городе Уиднс графства Чешир.
 
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