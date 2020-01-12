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На "бульварном" кольце в Бресте маршрутка проучила водителя Opel
13.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло утром сегодня, 13 января 2020 года в городе Бресте на перекрёстке с круговым движением типа "турбокольцо" улиц Набережная Ф.Скорины и бульвара Шевченко.
Столкнулись маршрутное такси номер 19 и автомобиль Opel. Вот как это было:
Можно констатировать, что ещё один водитель осознал простые правила проезда этого участка. А вам советуем учиться на чужих ошибках, и ещё полезно заглядывать в
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ДТП произошло утром сегодня, 13 января 2020 года в городе Бресте на перекрёстке с круговым движением типа "турбокольцо" улиц Набережная Ф.Скорины и бульвара...
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