Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло утром сегодня, 13 января 2020 года в городе Бресте на перекрёстке с круговым движением типа "турбокольцо" улиц Набережная Ф.Скорины и бульвара Шевченко.





Столкнулись маршрутное такси номер 19 и автомобиль Opel. Вот как это было:

Можно констатировать, что ещё один водитель осознал простые правила проезда этого участка. А вам советуем учиться на чужих ошибках, и ещё полезно заглядывать в ПДД .