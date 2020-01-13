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Более 260 боеприпасов нашли рядом с железной дорогой в Пинском районе

14.01.2020 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Саперы внутренних войск обезвредили более 260 артснарядов, минометных мин и ручных гранат, которые обнаружили вблизи железнодорожного полотна. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Более 260 боеприпасов нашли рядом с железной дорогой в Пинском районе

Более 260 боеприпасов нашли рядом с железной дорогой в Пинском районе

Первоначально рабочий при расчистке зарослей у железнодорожной насыпи вблизи агрогородка Парохонск в Пинском районе заметил в земле предмет, похожий на снаряд. "Прибывшие саперы войсковой части 7404 извлекли из земли немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Предположив, что рядом могут быть и другие боеприпасы, взрывотехники с помощью металлоискателей обследовали прилегающую территорию по обе стороны железнодорожного полотна", - проинформировали в пресс-службе внутренних войск.

Более 260 боеприпасов нашли рядом с железной дорогой в Пинском районе

"На поверхность военнослужащие достали 49 артиллерийских снарядов калибров 45 и 75 мм, 35 минометных мин калибров от 50 до 120 мм, 12 ручных гранат, а также взрыватели и запалы. Найденный арсенал уничтожили на подрывной площадке, - рассказали в пресс-службе. - Также саперно-пиротехническая группа извлекла на поверхность еще более 165 различных боеприпасов".

Более 260 боеприпасов нашли рядом с железной дорогой в Пинском районе

Поисковые работы вдоль железной дороги вблизи агрогородка Парохонск продолжаются.

 
 
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  Саперы внутренних войск обезвредили более 260 артснарядов, минометных мин и ручных гранат, которые обнаружили вблизи железнодорожного полотна. Такая информация...
 
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