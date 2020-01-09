Вкусно и просто. Блинчики с сырно-чесночной начинкой

Ингредиенты
|Для теста:
|Молоко
|1 л
|Яйца
|3–4 шт.
|Соль
|по вкусу
|Сахар
|1 ст. л.
|Масло растительное или сливочное
|Мука
|Для начинки:
|Сыр
|200–300 г
|Зелень
|по вкусу
|Майонез
|по вкусу
|Чеснок
|по вкусу
Молоко переливаем в миску и слегка подогреваем. Добавляем яйца, соль и сахар, перемешиваем, кладем муку, снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться по консистенции не жидкое и не густое. Сковородку смазываем растительным или сливочным маслом и выпекаем блинчики.
Делаем начинку. Сыр натираем на крупной терке, добавляем мелко порезанную зелень, майонез и пропущенный через пресс чеснок, все перемешиваем.
Начинку кладем в блинчики, заворачиваем трубочкой или треугольником. Приятного аппетита!