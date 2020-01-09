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Вкусно и просто. Блинчики с сырно-чесночной начинкой

15.01.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Блинчики с сырно-чесночной начинкой

Фото: 7dach.ru

Ингредиенты

Для теста:  
Молоко 1 л
Яйца 3–4 шт.
Соль по вкусу
Сахар 1 ст. л.
Масло растительное или сливочное  
Мука  
Для начинки:  
Сыр 200–300 г
Зелень по вкусу
Майонез по вкусу
Чеснок по вкусу

Молоко переливаем в миску и слегка подогреваем. Добавляем яйца, соль и сахар, перемешиваем, кладем муку, снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться по консистенции не жидкое и не густое. Сковородку смазываем растительным или сливочным маслом и выпекаем блинчики.

Делаем начинку. Сыр натираем на крупной терке, добавляем мелко порезанную зелень, майонез и пропущенный через пресс чеснок, все перемешиваем.

Начинку кладем в блинчики, заворачиваем трубочкой или треугольником. Приятного аппетита!

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Теги: Брест
 
 
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