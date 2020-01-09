Вкусно и просто. Блинчики с сырно-чесночной начинкой

Ингредиенты

Для теста: Молоко 1 л Яйца 3–4 шт. Соль по вкусу Сахар 1 ст. л. Масло растительное или сливочное Мука Для начинки: Сыр 200–300 г Зелень по вкусу Майонез по вкусу Чеснок по вкусу

Молоко переливаем в миску и слегка подогреваем. Добавляем яйца, соль и сахар, перемешиваем, кладем муку, снова тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться по консистенции не жидкое и не густое. Сковородку смазываем растительным или сливочным маслом и выпекаем блинчики.

Делаем начинку. Сыр натираем на крупной терке, добавляем мелко порезанную зелень, майонез и пропущенный через пресс чеснок, все перемешиваем.

Начинку кладем в блинчики, заворачиваем трубочкой или треугольником. Приятного аппетита!

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