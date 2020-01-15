В январе на рынок выйдет новая битопливная версия кроссовера Duster

Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни автосалоне в Брюсселе представлена новая модификация Dacia Duster — трехцилиндровый двигатель «паркетника» приспособили для работы на сжиженном нефтяном газе (LPG).





Двигатель TCe 100 Eco-G является вариацией бензинового мотора 1.0 TCe , который в гамме европейского Duster появился в прошлом году. Потребляя пропанобутановую смесь, агрегат развивает те же 100 л.с., но крутящий момент при этом равен 170 Нм — на 10 Нм больше, чем при работе на бензине. При этом выбросы CO 2 , как подчеркивает производитель, у газового варианта на 10% меньше.





Изготовленный из высокопрочной стали бак для сжиженного газа установлен на месте запасного колеса — объем багажника у битопливного Duster остался таким же, как и у бензиновой версии. По паспорту «дальнобойность» газифицированного кроссовера (учитывая запас и газа, и бензина) составляет «более 1000 км». Управление подачей газа автоматизировано — когда он заканчивается, двигатель переходит на бензин. Переводить мотор с одного вида топлива на другое можно и принудительно — с помощью специального переключателя в салоне.

Во Франции продажи Duster с двигателем TCe 100 Eco-G начнутся уже в январе текущего года. Просить за битопливный Duster будут столько же, сколько и за бензиновый вариант 1.0 TCe — то есть минимум 12 490 евро.