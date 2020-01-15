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В январе на рынок выйдет новая битопливная версия кроссовера Duster
Источник материала: Tut.by
На проходящем в эти дни автосалоне в Брюсселе представлена новая модификация Dacia Duster — трехцилиндровый двигатель «паркетника» приспособили для работы на сжиженном нефтяном газе (LPG).
Двигатель TCe 100 Eco-G является вариацией бензинового мотора
Изготовленный из высокопрочной стали бак для сжиженного газа установлен на месте запасного колеса — объем багажника у битопливного Duster остался таким же, как и у бензиновой версии. По паспорту «дальнобойность» газифицированного кроссовера (учитывая запас и газа, и бензина) составляет «более 1000 км». Управление подачей газа автоматизировано — когда он заканчивается, двигатель переходит на бензин. Переводить мотор с одного вида топлива на другое можно и принудительно — с помощью специального переключателя в салоне.
Во Франции продажи Duster с двигателем TCe 100 Eco-G начнутся уже в январе текущего года. Просить за битопливный Duster будут столько же, сколько и за бензиновый вариант 1.0 TCe — то есть минимум 12 490 евро.
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На проходящем в эти дни автосалоне в Брюсселе представлена новая модификация Dacia Duster - трехцилиндровый двигатель «паркетника» приспособили для работы на...
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