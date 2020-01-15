ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В январе на рынок выйдет новая битопливная версия кроссовера Duster

15.01.2020 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни автосалоне в Брюсселе представлена новая модификация Dacia Duster — трехцилиндровый двигатель «паркетника» приспособили для работы на сжиженном нефтяном газе (LPG).


Двигатель TCe 100 Eco-G является вариацией бензинового мотора 1.0 TCe, который в гамме европейского Duster появился в прошлом году. Потребляя пропанобутановую смесь, агрегат развивает те же 100 л.с., но крутящий момент при этом равен 170 Нм — на 10 Нм больше, чем при работе на бензине. При этом выбросы CO2, как подчеркивает производитель, у газового варианта на 10% меньше.


Изготовленный из высокопрочной стали бак для сжиженного газа установлен на месте запасного колеса — объем багажника у битопливного Duster остался таким же, как и у бензиновой версии. По паспорту «дальнобойность» газифицированного кроссовера (учитывая запас и газа, и бензина) составляет «более 1000 км». Управление подачей газа автоматизировано — когда он заканчивается, двигатель переходит на бензин. Переводить мотор с одного вида топлива на другое можно и принудительно — с помощью специального переключателя в салоне.

Во Франции продажи Duster с двигателем TCe 100 Eco-G начнутся уже в январе текущего года. Просить за битопливный Duster будут столько же, сколько и за бензиновый вариант 1.0 TCe — то есть минимум 12 490 евро.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проходящем в эти дни автосалоне в Брюсселе представлена новая модификация Dacia Duster - трехцилиндровый двигатель «паркетника» приспособили для работы на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музтеатру – 50 лет. А не замахнутся ли нам? И отпраздновать!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика