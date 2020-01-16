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В брестском футбольном манеже установили трибуны

16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в футбольном манеже установили зрительские трибуны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор областного Центра олимпийского резерва (ЦОР) по футболу Василий Щегрикович.

В брестском футбольном манеже установили трибуны

Проект реализуется по поручению главы государства. Условия позволяют проводить в манеже тренировки и соревнования различного уровня. Единовременно там могут находиться до 300 человек, в том числе 51 - на газоне. Приобретение трибун на 249 мест позволит зрителям с удобством наблюдать за происходящим на поле. В манеже установят также систему автономного аварийного освещения на случай эвакуации. Работы финансируются из областного бюджета.

Открывшийся в декабре 2018 года футбольный манеж находится на балансе областного ЦОР. Более 700 его воспитанников могут круглогодично тренироваться. Брестский газон опробовали юные футболисты из других регионов Беларуси, а также Литвы, Польши, России, Украины. "В прошлом году провели в манеже более 30 международных турниров. В 2020-м стартует уже третий по счету. В соревнованиях среди юношей 2006 года рождения примут участие восемь команд, три из них - из городов Украины, - рассказал Василий Щегрикович. - До конца марта международные турниры в разных возрастных группах у нас будут проходить каждую неделю".

Директор ЦОР добавил, что манеж пользуется повышенным спросом у взрослых. Они бронируют время для игры в футбол на вечер. Одновременно на поле занимаются по четыре команды. В распоряжении посетителей тренажерный зал, раздевалки, медицинский и учебно-методический кабинеты, восстановительный центр, кафе.

По информации управления спорта и туризма Брестского облисполкома, улучшится инфраструктура и в других регионах. Так, в Иваново начали строительство многофункционального спортивного комплекса. Планируется реконструировать существующий стадион в Барановичах, а также оборудовать в городе новое футбольное поле с искусственным покрытием. Уделят внимание в области и обустройству мини-футбольных полей и воркаут-площадок.

 
Теги: Брест
 
 
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