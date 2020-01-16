МАРТ ограничил рост цен на связь: не выше 4% в год

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено сдерживать цены на услуги связи. Соответствующие соглашения МАРТ заключил с операторами, что призвано защитить от необоснованного увеличения тарифов со стороны фирм-доминантов. Об этом в сюжете БТ сообщила начальник управления Людмила Монич.





В потребительской корзине услуги связи сегодня занимают значительную долю наравне с продуктами питания, что вынуждает МАРТ дополнительно регулировать ценообразование.

«„Белтелеком“ тарифы повышает на услуги доступа в интернет, широкополосный доступ, тоже предусмотрен базовый уровень повышения в пределах 4%, — сказала Людмила Монич. — В соответствии с соглашением, первое повышение предусмотрено в первом полугодии, вот они объявили. Это в среднем на 2,5%. Второе повышение будет только с учетом того, как сложится в целом по стране уровень инфляции, и, естественно, тогда мы сможем рассматривать второе повышение во втором полугодии, а оно может быть в сентябре, может быть в декабре. Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть — 4%».

Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее, отмечают в министерстве. За прошлый год прирост сократился на полтора процента по сравнению с 2018-м. Инфляция не превысила целевого параметра и составила 4,7%.