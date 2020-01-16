ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовцы нашли 30 тысяч пачек белорусских сигарет в железобетонных блоках

16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое крупное задержание контрабанды сигарет случилось 14 января в литовской Кяне. Груз ехал поездом, в вагоне — на вид обычные железобетонные фундаментные блоки. Литовцев смутила разница в весе между блоками, которая достигала 100 кг. Возможно, некоторые из блоков пустотелые, задумались таможенники соседей.

Литовцы нашли 30 тысяч пачек белорусских сигарет в железобетонных блоках

Начали сверлить — подозрения стали серьезнее. Разрезали арматуру, наткнулись на металлический ящик. Что же внутри?

Всего в блоках нашли 30 тысяч пачек сигарет.

Литовцы нашли 30 тысяч пачек белорусских сигарет в железобетонных блоках

Железнодорожный транспорт стал очень популярным путем контрабанды. Сигареты едут в блоках, под досками, в обшивке, под полом или за фальшстеной. Последний случай стал еще одной каплей в пользу установки рентгеновской системы контроля для непрерывного мониторинга железнодорожного транспорта, что обсуждается уже несколько лет.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Первое крупное задержание контрабанды сигарет случилось 14 января в литовской Кяне. Груз ехал поездом, в вагоне — на вид обычные железобетонные фундаментные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске на переходе Volvo насмерть сбила пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика