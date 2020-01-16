Литовцы нашли 30 тысяч пачек белорусских сигарет в железобетонных блоках

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое крупное задержание контрабанды сигарет случилось 14 января в литовской Кяне. Груз ехал поездом, в вагоне — на вид обычные железобетонные фундаментные блоки. Литовцев смутила разница в весе между блоками, которая достигала 100 кг. Возможно, некоторые из блоков пустотелые, задумались таможенники соседей.





Начали сверлить — подозрения стали серьезнее. Разрезали арматуру, наткнулись на металлический ящик. Что же внутри?

Всего в блоках нашли 30 тысяч пачек сигарет.





Железнодорожный транспорт стал очень популярным путем контрабанды. Сигареты едут в блоках, под досками, в обшивке, под полом или за фальшстеной. Последний случай стал еще одной каплей в пользу установки рентгеновской системы контроля для непрерывного мониторинга железнодорожного транспорта, что обсуждается уже несколько лет.