На пинскую школьницу возле дома напал неизвестный и стал душить

Источник материала: Виртуальный Брест

Случай с 16-летней Арианой произошел накануне Нового года.





Вечером, около 20:45, Ариана и ее сестра возвращалась домой из школы. Сестра поехала сразу домой, а Ариана вышла на одну остановку раньше, у магазина. Там девочка заметила, что за ней идет мужчина.

Когда она подходила к воротам своего дома, мужчина набросился на девушку сзади и стал душить.

Ариана закричала, а мужчина повалил ее на асфальт. Но, в какой-то момент испугался, потому что у дома — дорога, по ней часто ездят машины. Ариана вырвалась, забежала в дом, обо всем рассказала отцу.

Тот бросился за неизвестным. Догнал его возле магазина, где мужчина начал следить за Арианой.

Газета «Полесская правда» пишет, что нападавшему 21 год, у него при себе был нож, и он, мол, хотел отобрать у девочки сумку с деньгами.

Но на самом деле, говорят родители Арианы, нападавший не вырывал вещи, не угрожал оружием. И нож у него нашли в кармане только приехавшие на вызов милиционеры.

Этот 21-летний парень живет на соседней улице. Говорят, имеет проблемы с психикой.