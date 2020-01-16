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На пинскую школьницу возле дома напал неизвестный и стал душить
16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Случай с 16-летней Арианой произошел накануне Нового года.
Вечером, около 20:45, Ариана и ее сестра возвращалась домой из школы. Сестра поехала сразу домой, а Ариана вышла на одну остановку раньше, у магазина. Там девочка заметила, что за ней идет мужчина.
Когда она подходила к воротам своего дома, мужчина набросился на девушку сзади и стал душить.
Тот бросился за неизвестным. Догнал его возле магазина, где мужчина начал следить за Арианой.
Газета «Полесская правда» пишет, что нападавшему 21 год, у него при себе был нож, и он, мол, хотел отобрать у девочки сумку с деньгами.
Этот 21-летний парень живет на соседней улице. Говорят, имеет проблемы с психикой.
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Случай с 16-летней Арианой произошел накануне Нового года. Вечером, около 20:45, Ариана и ее сестра возвращалась домой из школы. Сестра поехала сразу домой, а Ариана...
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