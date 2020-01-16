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На пинскую школьницу возле дома напал неизвестный и стал душить

16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Случай с 16-летней Арианой произошел накануне Нового года.

Вечером, около 20:45, Ариана и ее сестра возвращалась домой из школы. Сестра поехала сразу домой, а Ариана вышла на одну остановку раньше, у магазина. Там девочка заметила, что за ней идет мужчина.

Когда она подходила к воротам своего дома, мужчина набросился на девушку сзади и стал душить.

Ариана закричала, а мужчина повалил ее на асфальт. Но, в какой-то момент испугался, потому что у дома — дорога, по ней часто ездят машины. Ариана вырвалась, забежала в дом, обо всем рассказала отцу.

Тот бросился за неизвестным. Догнал его возле магазина, где мужчина начал следить за Арианой.

Газета «Полесская правда» пишет, что нападавшему 21 год, у него при себе был нож, и он, мол, хотел отобрать у девочки сумку с деньгами.

Но на самом деле, говорят родители Арианы, нападавший не вырывал вещи, не угрожал оружием. И нож у него нашли в кармане только приехавшие на вызов милиционеры.

Этот 21-летний парень живет на соседней улице. Говорят, имеет проблемы с психикой.

 
 
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  Случай с 16-летней Арианой произошел накануне Нового года. Вечером, около 20:45, Ариана и ее сестра возвращалась домой из школы. Сестра поехала сразу домой, а Ариана...
 
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