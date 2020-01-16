Под Бобруйском опрокинулся здоровенный грузовик со свиньями

Источник материала: Виртуальный Брест

Как рассказал экспедитор Бобруйского мясокомбината, который сопровождал живой груз, на кольце у деревни Думановщина, у поворота на фандоковский мост, машина потеряла управление и опрокинулась.





Люди не пострадали. По первому взгляду, обошлось без жертв и среди пассажиров – шесть десятков свиней отделались ушибами и нервным стрессом.



















