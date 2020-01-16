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Под Бобруйском опрокинулся здоровенный грузовик со свиньями
16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как рассказал экспедитор Бобруйского мясокомбината, который сопровождал живой груз, на кольце у деревни Думановщина, у поворота на фандоковский мост, машина потеряла управление и опрокинулась.
Люди не пострадали. По первому взгляду, обошлось без жертв и среди пассажиров – шесть десятков свиней отделались ушибами и нервным стрессом.
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Как рассказал экспедитор Бобруйского мясокомбината, который сопровождал живой груз, на кольце у деревни Думановщина, у поворота на фандоковский мост, машина...
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