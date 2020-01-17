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«Александрия»: продажи нового дома начнутся 20 января
17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пройдет еще совсем немного времени, и кто-то из минчан, называя таксисту свой адрес, произнесет: «Африка. Александрия». А таксист, ничуть не удивившись, спокойно тронется в путь. К дому «Александрия» в квартале «Африка» многофункционального комплекса «Минск Мир».
Продажи квартир в новом доме «Александрия» начнутся 20 января. И это отличная новость для всех, кто хотел бы в ближайшее время решить квартирный вопрос! Ведь на старте продаж предлагаются самые лучшие условия для покупки. А до конца января действует и еще один весомый аргумент - застройщик «Дана Холдингз» по просьбам покупателей продлил длительную рассрочку на прежних условиях.
Впрочем, о финансовых инструментах покупки подробнее поговорим ниже, а пока узнаем, каким же он будет – дом «Александрия», названный в честь древнейшего города Средиземноморья, в истории которого смешались эпохи, культуры и народы.
Дом «Александрия» квартала «Африка»
В здании - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.
Все квартиры свободной планировки. Хозяева сами решат, какое пространство отвечает их требованиям.
В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.
В доме «Александрия» все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна
В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.
Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов, а также дизайнерское оформление стен. Здесь же – стойка рецепции для консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.
Просторное дизайнерское лобби дома "Александрия"
Любой этаж не проблема – дом получит три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS. На этажах по обе стороны от лифтового холла – два коридора по шесть квартир.
Возле дома предусмотрены велопарковки.
В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.
Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха
Дом «Александрия» получит оригинальное цветовое решение фасада в теплых песочно-коричневых тонах. А окна фасада – бронзовую тонировку. Интересно, что с восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.
С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка
И еще один важный нюанс, который, несомненно, порадует покупателей - строительство дома «Александрия» уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал 2021 года!
«Александрия» – новая страничка в истории стремительно развивающегося комплекса «Минск Мир». Ведь с этого дома начинаются продажи квартир в квартале «Африка» – и это уже восьмой квартал строящегося комплекса, в котором можно приобрести жилье!
Квартал «Африка» расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!
Квартал «Африка»
Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном – родителям этот факт в радость! В кварталах по соседству - две современные школы.
На территории квартала запланирован детский сад с бассейном
В кварталах по соседству - две современные школы
Как и другие кварталы комплекса, «Африка» свободна от движения машин по внутренней территории - автомобили жителей разместятся на парковках по периметру или паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Девятиуровневый крытый паркинг
Кроме детского сада в квартале появятся объекты культурно-бытового назначения, а также магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.
Напомним, что «Минск Мир»
Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
«Минск Мир» строится по принципу «город в городе», что предполагает главное – все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Оценить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме, можно
Старт продаж – лучшее время для покупки квартиры в доме «Александрия»! тем более, что о покупателей еще есть возможность воспользоваться уникальным предложением «Дана Холдингз» – рассрочкой непосредственно от застройщика. В комплексе «Минск Мир»
Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.
И, конечно же,
Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме «Александрия» можно узнать на сайте
Старт продаж 20 января - это реальная возможность стать жителем дома «Александрия» на самых выгодных условиях!
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