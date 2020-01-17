Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году белорусско-польскую границу пересекли свыше 1,1 млн автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.





По сравнению с 2018 годом, число машин увеличилось на 5%, а если посмотреть на итоги 2015 года, то рост составляет 20%.

Ежесуточно границу в данном направлении пересекают более 3 тыс. грузовых транспортных средств.





Сегодня взаимодействие таможенных и пограничных служб Беларуси и Польши в случае возникновения внештатных ситуаций организовано с помощью системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на сухопутной белорусско-польской границе. Однако важно развивать сотрудничество и своевременно реализовывать весь комплекс эффективных мер, направленных на оформление максимального количества транспортных средств в пунктах пропуска.





Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на белорусско-польской границе. На переговорах представители двух стран приняли решения о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении максимально возможного пропуска транспортных средств.





Встреча стала продолжением конструктивного диалога и важным практическим шагом на пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества таможенных служб Беларуси и Польши.