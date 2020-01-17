ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2019 году белорусско-польскую границу пересекли свыше 1,1 млн автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

По сравнению с 2018 годом, число машин увеличилось на 5%, а если посмотреть на итоги 2015 года, то рост составляет 20%.

Ежесуточно границу в данном направлении пересекают более 3 тыс. грузовых транспортных средств.

Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

Сегодня взаимодействие таможенных и пограничных служб Беларуси и Польши в случае возникновения внештатных ситуаций организовано с помощью системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на сухопутной белорусско-польской границе. Однако важно развивать сотрудничество и своевременно реализовывать весь комплекс эффективных мер, направленных на оформление максимального количества транспортных средств в пунктах пропуска.

Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на белорусско-польской границе. На переговорах представители двух стран приняли решения о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе, а также обеспечении максимально возможного пропуска транспортных средств.

Более 1,1 млн автомобилей пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

Встреча стала продолжением конструктивного диалога и важным практическим шагом на пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества таможенных служб Беларуси и Польши.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2019 году белорусско-польскую границу пересекли свыше 1,1 млн автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете. По сравнению с 2018 годом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко проиграла Ястремской в борьбе за выход в финал турнира в Аделаиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Lida.Info
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика