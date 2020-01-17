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Как привести себя в порядок после вечеринки: советы от косметика и диетолога

17.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера вы хорошо повеселились. Но утром карета превратилась в тыкву, кожа стала стянутой, а в желудке появилась тяжесть. Вместе с «Зеленой аптекой» мы решили узнать, как быстро справиться с последствиями веселья. Советами делятся косметик-эстетист Ольга Рысь и диетолог, эксперт по правильному питанию Ольга Авчинникова.


Ольга Рысь

«После вечеринки восстановления требует не только кожа лица, но и тела»

— Прежде чем начать SOS-процедуры, нужно очистить лицо от макияжа и загрязнений. Обычно для выхода в свет девушки используют много декоративной косметики: плотную тональную основу, корректор, консилер, пудру. Поэтому утром, если вы проснулись с остатками косметики на лице, нужно провести тщательный демакияж. Для жирной и комбинированной кожи подойдет мицеллярная вода, для сухой — молочко или гидрофильное масло, — рассказывает косметик Ольга Рысь. — После очищения обязательно умыть лицо водой: в составе продуктов для демакияжа есть поверхностно-активное вещество, которое может вызвать раздражение, если оставить его на коже. Для дополнительного глубокого очищения пор и удаления излишка кожного сала можно использовать пенку, в составе которой есть лактулоза, салициловая кислота и органические экстракты растений.


Дальше оцениваем состояние кожи и определяемся с маской.

— Если чувствуете стянутость и сухость, выбирайте увлажняющие маски, можно на тканевой основе. Перед маской хорошо сделать пилинг с фруктовыми AHA-кислотами. Он идеален для домашнего ухода: регенерирует кожу и при этом безопасен — не глубоко проникает из-за крупного размера молекул. Он насыщает кожу и помогает активным компонентам средства глубже попасть в кожу.


Пилинг с AHA-кислотами подходит для экспресс-восстановления в домашних условиях

— Если, наоборот, кожа жирная и появились высыпания, то отдайте предпочтение маскам на основе каолина или глины, которые сужают поры. Универсальный солдат, мой фаворит — это альгинатная маска. Она увлажняет, снимает отеки, запускает процессы регенерации и при этом не содержит в составе липидов, то есть не комедогенна и не забивает поры, — советует Ольга.

Лайфхак от эксперта: нанести под альгинатную маску сыворотку. Маска работает «как парник», и все средства, которые под нее попадают, глубже проникают в кожу.


— Часто микс вредной пищи, алкоголя и недосыпа приводит к высыпаниям на лице. В этом случае помогут корректирующие стики, карандаши или же обычная однопроцентная салициловая кислота. Главное — наносить их только на место воспаления, — предупреждает косметик-эстетист. — После маски можно протереть кожу кубиком льда или использовать патчи.


С демакияжем и восстановлением лица разобрались, но на волосах все еще остается лак.

— Я рекомендую иметь два шампуня: более мягкий для ежедневного ухода и более жесткий для восстановления после укладки. Мягкие — безсульфатные шампуни, в их основе чаще всего встречаются производные кокосового масла, мыльного корня и мыльного ореха. Более жёсткий — сульфатный шампунь (имеет в составе Sodium lauryl sulfate и производные, которые называют SLS. — Прим. TUT.BY). Такое средство максимально интенсивно растворит кожное сало и неорганические загрязнения, именно его нужно использовать утром после вечеринки. Затем можно нанести увлажняющую маску и масло на кончики волос.


На сайте «Зеленой аптеки» вы найдете средства, подходящие для ухода после вечеринки: пенку для очищения кожи, пилинг с фруктовыми кислотами, альгинатную маску, гель против воспалений, морскую соль, льняное масло и ламинарию

Про лицо и волосы все понятно, теперь обратим внимание на тело.

— После вечеринки восстановления требует не только кожа лица, но и тела. Для возвращения тонуса, можно использовать жесткую мочалку или щетку для сухого массажа, чтобы «разогнать» лимфу и снять отек. Также можно использовать скраб, правда он больше нацелен на улучшение состояния кожи. Скраб удаляет мёртвые клетки эпидермиса, запускает процессы обновления и регенерации. Не советую сразу после пробуждения принимать холодный или контрастный душ, сначала организм должен самостоятельно прийти в более-менее спокойное состояние, без резких перепадов температуры, — поясняет Ольга. — После завтрака прогуляйтесь на свежем воздухе, а уже вечером примите горячую ванну с морской солью или эфирными маслами, чтобы расслабиться и очистить поры. Но важно помнить, что горячую ванну нужно осторожно принимать людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

«Поход в баню или спортзал лучше отложить»


Ольга Авчинникова

Диетолог, эксперт по правильному питанию Ольга Авчинникова рассказывает, как не переедать на вечеринке.

— Выбирайте блюда из рыбы, птицы или морепродуктов в сочетании со свежими или запеченными овощами, зеленью. Важно не переборщить с жирными соусами и салатными заправками. Если не представляете стол без «тяжелых салатов» типа оливье или селедки под шубой, то постарайтесь добавлять туда минимум майонеза. В качестве десерта подойдут фрукты и ягоды. А вот тортик лучше отложить на завтрак, — делится основными правилами застолья эксперт. — Также не стоит впадать в крайности и полностью отказываться от еды в пользу алкоголя, эта тактика может привести к обострению гастрита и усугублению похмелья.


Но что делать, если мы нарушили все правила, переели и набрали лишние калории?

— Обычно люди выбирают один из двух путей: возвращаются к привычному плану питания или устраивают разгрузочный день. Почему не рекомендую «разгрузку»? Организм подвергается двойному стрессу: сначала страдает из-за переизбытка калорий, а потом — из-за дефицита. Это может привести к повторному перееданию. Но если человеку близки разгрузочные диеты, то мне больше нравятся белковые варианты: творожно-кефирная, мясная, рыбная. Они больше подходят для здоровых людей без хронических заболеваний. На углеводных «разгрузках» вы недополучаете белок, а значит, и незаменимые аминокислоты, — рассказывает Ольга.

К модному детоксу эксперт по правильному питанию относится скептически.

— Если под детоксом понимать употребление свежевыжатых фруктовых соков, то это не лучший вариант. Слизистая желудочно-кишечного тракта уже раздражена алкоголем и вредной пищей, а если к этому добавить еще и отсутствие нормальной еды, то обострения гастрита не избежать. Лучше приготовить овощи на пару или салат. Для вкуса и пользы можно добавить чайную ложку льняного масла и чайную ложку ламинарии. Овощи богаты пищевыми волокнами, льняное масло содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты растительного происхождения, а в ламинарии большое количество витаминов и минералов.


На утро после праздника диетолог не рекомендует сразу бежать в спортзал или баню.

— Сначала хорошо выспитесь и прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы освободить организм от продуктов метаболизма этанола (спирта. — Прим. TUT.BY). А вот поход в баню или спортзал лучше отложить. Сердечно-сосудистая система и так перегружена недосыпом и употреблением алкоголя, поэтому баня может увеличить артериальное давление и вызвать стенокардию. Кроме того, когда организм обезвожен, на тренировке намного легче получить травму.

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