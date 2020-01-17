Не больше 2,5 процента в год. Сколько вы заработаете, если отнесете доллары в банк на несколько лет

Источник материала: Tut.by

Новый год для тех, кто решил именно сейчас стать вкладчиком, начался не очень позитивно. Ставки снизились по всем валютам и по всем вкладам. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили предложения всех банков в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года и выбрали наиболее привлекательные предложения. Уточним, все варианты — безотзывные.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Начнем с того, что вариантов вкладов стало меньше: Статусбанк прекратил прием валютных депозитов на длинные сроки. Это коснулось и доллара, и евро, и российского рубля.

Вклады в долларах

В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,1% годовых ( БТА Банк ). Лишь Банк БелВЭБ и Технобанк подняли ставки — на 0,2% и 0,5% годовых соответственно.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых ( Цептер Банк ), на 3 года — 2,3% годовых ( Банк ВТБ и РРБ-Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2,25% (-0,25%), 2% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-0,4% / -0,3%), 2,1% / 2,3% РРБ Банк, Европейский 2 года 2,4% (-0,4%), 2% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 2,7% (-0,4%), 2,3% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 1,5% (-0,2%), 1,3% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2% (+0,2), 2,2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 2,3% (-1,1%), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,2% (-0,2%), 2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,9% (-), 1,9% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 2,25% (-0,5%), 1,75% Технобанк, е-Фурор 2 года 1,8% (+0,5%), 2,3% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,4% (-0,9%), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната 2 года 2,5% (-), 2,5%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 2 / 3 года 2,25% (-0,25%), 2% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-0,4% / -0,3%), 2,1% / 2,3% РРБ Банк, Европейский на 2 года 2,4% (-0,4%), 2% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 2,7% (-0,4%), 2,3% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года 1,5% (-0,2%), 1,3% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Классик на 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 2% (+0,2), 2,2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк, Стабильный на 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 2,3% (-1,1%), 1,2% Банк Решение, Online-решение на 2 года 2,2% (-0,2%), 2% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 1,9% (-), 1,9% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный на 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал на 2 года 2,25% (-0,5%), 1,75% Технобанк, е-Фурор на 2 года 1,8% (+0,5%), 2,3% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС на 2 года 2,4% (-0,9%), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната на 2 года 2,5% (-), 2,5%

Вклады в евро

В сегменте евро также неспокойно. Максимальное падение ставки в данном сегменте — 0,9% годовых.

Ставки поднял только Белагропромбанк на 0,2% годовых по вкладу на 2 и на 3 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых ( Цептер Банк и Франсабанк ), на 3 года — 1,3% годовых ( РРБ-Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 0,6% (+0,2%), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 0,6% (+0,2%), 0,8% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,55% (-0,9%), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (-0,5%), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1% (-0,3%), 0,7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,2% (-), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк (Беларусь), Окно возможностей 2 / 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал 2 года 1,25% (-0,25%), 1% РРБ Банк, Европейский 2 года 1% (-0,1%), 0,9% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,5% (-0,2%), 1,3% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 2,0% (-0,5%), 1,5% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 2 / 3 года 1% (-), 1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года 0,6% (+0,2%), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года 0,6% (+0,2%), 0,8% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 1,55% (-0,9%), 0,65% Беларусбанк, Классик на 3 года 1,3% (-0,5%), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 1% (-0,3%), 0,7% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 1,2% (-), 1,2% Белгазпромбанк, Стабильный на 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение на 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк (Беларусь), Окно возможностей на 2 / 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный на 2 года 0,5% (-), 0,5% Паритетбанк, Капитал на 2 года 1,25% (-0,25%), 1% РРБ Банк, Европейский на 2 года 1% (-0,1%), 0,9% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 1,5% (-0,2%), 1,3% Технобанк, е-Удача на 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет на 2 года 2,0% (-0,5%), 1,5% Цептербанк, Цептер Соната на 2 года 1,5% (-), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки также снизили практически все банки. Самое заметное снижение ставки — 2,75% годовых ( РРБ-Банк ), 1,25% годовых ( Беларусбанк по вкладу на 2 года) и 1% годовых ( БТА Банк и Паритетбанк ).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,8% годовых ( Технобанк ), на 3 года — 6,5% годовых ( Белинвестбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,5% (-0,25%), 6,25% ВТБ Банк (Беларусь), Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный 27 месяцев 6,5% (-2,75%), 3,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 5,6% (-0,1%), 5,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 6% (-0,2%), 5,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 5,5% (-0,5%), 5,0% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 7% (-1,25%), 5,75% Беларусбанк, Классик 3 года 4% (-0,25%), 3,75% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 7% (-0,5%), 6,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 7% (-1%), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Паритетбанк, Капитал 2 года 7,5% (-1%), 6,5% Технобанк, Новый 2 года 6% (+0,8%), 6,8% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее на 24 месяца 6,5% (-0,25%), 6,25% ВТБ Банк (Беларусь), Окно возможностей на 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 6,5% (-2,75%), 3,75% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 25 месяцев 5,6% (-0,1%), 5,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года 6% (-0,2%), 5,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года 5,5% (-0,5%), 5,0% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд на 2 года 7% (-1,25%), 5,75% Беларусбанк, Классик на 3 года 4% (-0,25%), 3,75% Банк БелВЭБ, Персональный на 2 года 7% (-0,5%), 6,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP на 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор на 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит на 2 года 7% (-1%), 6% Банк Решение, Формула успеха на 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры на 2 года 4% (-), 4% Паритетбанк, Капитал на 2 года 7,5% (-1%), 6,5% Технобанк, Новый на 2 года 6% (+0,8%), 6,8% Франсабанк, Верный расчет на 2 года 6,0% (-), 6,0%

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