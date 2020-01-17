Не больше 2,5 процента в год. Сколько вы заработаете, если отнесете доллары в банк на несколько лет

Новый год для тех, кто решил именно сейчас стать вкладчиком, начался не очень позитивно. Ставки снизились по всем валютам и по всем вкладам. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили предложения всех банков в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года и выбрали наиболее привлекательные предложения. Уточним, все варианты — безотзывные.
Начнем с того, что вариантов вкладов стало меньше: Статусбанк прекратил прием валютных депозитов на длинные сроки. Это коснулось и доллара, и евро, и российского рубля.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,1% годовых (БТА Банк). Лишь Банк БелВЭБ и Технобанк подняли ставки — на 0,2% и 0,5% годовых соответственно.
Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
0,6% (+0,2%), 0,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
0,6% (+0,2%), 0,8%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,55% (-0,9%), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (-0,5%), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1% (-0,3%), 0,7%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк (Беларусь),
Окно возможностей
2 / 3 года
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,4% (-), 1,4%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
1,25% (-0,25%), 1%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1% (-0,1%), 0,9%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,5% (-0,2%), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,0% (-0,5%), 1,5%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,5% (-), 1,5%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее на 2 / 3 года
1% (-), 1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 2 года
0,6% (+0,2%), 0,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 3 года
0,6% (+0,2%), 0,8%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд на 2 года
1,55% (-0,9%), 0,65%
Беларусбанк,
Классик на 3 года
1,3% (-0,5%), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 2 года
1% (-0,3%), 0,7%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP на 25 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Белгазпромбанк,
Стабильный на 3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2 / 3 года
0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 751−1000 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Профит на 2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение на 2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк (Беларусь),
Окно возможностей на 2 / 3 года
0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
1,4% (-), 1,4%
Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный на 2 года
0,5% (-), 0,5%
Паритетбанк,
Капитал на 2 года
1,25% (-0,25%), 1%
РРБ Банк,
Европейский на 2 года
1% (-0,1%), 0,9%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
1,5% (-0,2%), 1,3%
Технобанк,
е-Удача на 2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
2,0% (-0,5%), 1,5%
Цептербанк,
Цептер Соната на 2 года
1,5% (-), 1,5%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля ставки также снизили практически все банки. Самое заметное снижение ставки — 2,75% годовых (РРБ-Банк), 1,25% годовых (Беларусбанк по вкладу на 2 года) и 1% годовых (БТА Банк и Паритетбанк).
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,8% годовых (Технобанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,5% (-0,25%), 6,25%
ВТБ Банк (Беларусь),
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%
РРБ Банк,
Безотзывный
27 месяцев
6,5% (-2,75%), 3,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
5,6% (-0,1%), 5,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
6% (-0,2%), 5,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
5,5% (-0,5%), 5,0%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
7% (-1,25%), 5,75%
Беларусбанк,
Классик
3 года
4% (-0,25%), 3,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
7% (-0,5%), 6,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (-), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
7% (-1%), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Капитал
2 года
7,5% (-1%), 6,5%
Технобанк,
Новый
2 года
6% (+0,8%), 6,8%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
6,0% (-), 6,0%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее на 24 месяца
6,5% (-0,25%), 6,25%
ВТБ Банк (Беларусь),
Окно возможностей на 2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
6,5% (-2,75%), 3,75%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 25 месяцев
5,6% (-0,1%), 5,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 2 года
6% (-0,2%), 5,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 3 года
5,5% (-0,5%), 5,0%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд на 2 года
7% (-1,25%), 5,75%
Беларусбанк,
Классик на 3 года
4% (-0,25%), 3,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 2 года
7% (-0,5%), 6,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP на 25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2 / 3 года
6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 501−1000 дней
5,5% (-), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит на 2 года
7% (-1%), 6%
Банк Решение,
Формула успеха на 2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
4% (-), 4%
Паритетбанк,
Капитал на 2 года
7,5% (-1%), 6,5%
Технобанк,
Новый на 2 года
6% (+0,8%), 6,8%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
6,0% (-), 6,0%
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