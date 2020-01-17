ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не больше 2,5 процента в год. Сколько вы заработаете, если отнесете доллары в банк на несколько лет

17.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый год для тех, кто решил именно сейчас стать вкладчиком, начался не очень позитивно. Ставки снизились по всем валютам и по всем вкладам. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com изучили предложения всех банков в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года и выбрали наиболее привлекательные предложения. Уточним, все варианты — безотзывные.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Начнем с того, что вариантов вкладов стало меньше: Статусбанк прекратил прием валютных депозитов на длинные сроки. Это коснулось и доллара, и евро, и российского рубля.

Вклады в долларах

В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,1% годовых (БТА Банк). Лишь Банк БелВЭБ и Технобанк подняли ставки — на 0,2% и 0,5% годовых соответственно.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,5% годовых (Цептер Банк), на 3 года — 2,3% годовых (Банк ВТБ и РРБ-Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,25% (-0,25%), 2%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 2,5% / 2,6% (-0,4% / -0,3%), 2,1% / 2,3%

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 2,4% (-0,4%), 2%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 2,7% (-0,4%), 2,3%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

1% (-), 1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

1,5% (-0,2%), 1,3%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2% (+0,2), 2,2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1% / 1% (-), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

2,3% (-1,1%), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,2% (-0,2%), 2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,9% (-), 1,9%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

2,25% (-0,5%), 1,75%

Технобанк,

е-Фурор

2 года

1,8% (+0,5%), 2,3%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,4% (-0,9%), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната

2 года

2,5% (-), 2,5%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 2 / 3 года

 2,25% (-0,25%), 2%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 2 / 3 года

 2,5% / 2,6% (-0,4% / -0,3%), 2,1% / 2,3%

РРБ Банк,

Европейский на 2 года

 2,4% (-0,4%), 2%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 2,7% (-0,4%), 2,3%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

1% (-), 1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года

1,5% (-0,2%), 1,3%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

2% (+0,2), 2,2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,

Стабильный на 3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

1% / 1% (-), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

2,3% (-1,1%), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение на 2 года

2,2% (-0,2%), 2%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

1,9% (-), 1,9%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный на 2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

2,25% (-0,5%), 1,75%

Технобанк,

е-Фурор на 2 года

1,8% (+0,5%), 2,3%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС на 2 года

2,4% (-0,9%), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната на 2 года

2,5% (-), 2,5%

Вклады в евро

В сегменте евро также неспокойно. Максимальное падение ставки в данном сегменте — 0,9% годовых.

Ставки поднял только Белагропромбанк на 0,2% годовых по вкладу на 2 и на 3 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых (Цептер Банк и Франсабанк), на 3 года — 1,3% годовых (РРБ-Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

0,6% (+0,2%), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

0,6% (+0,2%), 0,8%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,55% (-0,9%), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (-0,5%), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1% (-0,3%), 0,7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк (Беларусь),

Окно возможностей

2 / 3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

1,25% (-0,25%), 1%

РРБ Банк,

Европейский

2 года

1% (-0,1%), 0,9%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1,5% (-0,2%), 1,3%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

2,0% (-0,5%), 1,5%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре, (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 2 / 3 года

 1% (-), 1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года

0,6% (+0,2%), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года

0,6% (+0,2%), 0,8%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

1,55% (-0,9%), 0,65%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

1,3% (-0,5%), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

1% (-0,3%), 0,7%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Белгазпромбанк,

Стабильный на 3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение на 2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк (Беларусь),

Окно возможностей на 2 / 3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный на 2 года

0,5% (-), 0,5%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

1,25% (-0,25%), 1%

РРБ Банк,

Европейский на 2 года

1% (-0,1%), 0,9%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

1,5% (-0,2%), 1,3%

Технобанк,

е-Удача на 2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

2,0% (-0,5%), 1,5%

Цептербанк,

Цептер Соната на 2 года

1,5% (-), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки также снизили практически все банки. Самое заметное снижение ставки — 2,75% годовых (РРБ-Банк), 1,25% годовых (Беларусбанк по вкладу на 2 года) и 1% годовых (БТА Банк и Паритетбанк).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,8% годовых (Технобанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,5% (-0,25%), 6,25%

ВТБ Банк (Беларусь),

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный

 27 месяцев 6,5% (-2,75%), 3,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

5,6% (-0,1%), 5,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

6% (-0,2%), 5,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

5,5% (-0,5%), 5,0%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

7% (-1,25%), 5,75%

Беларусбанк,

Классик

3 года

4% (-0,25%), 3,75%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

7% (-0,5%), 6,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

7% (-1%), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Капитал

2 года

7,5% (-1%), 6,5%

Технобанк,

Новый

2 года

6% (+0,8%), 6,8%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее на 24 месяца

 6,5% (-0,25%), 6,25%

ВТБ Банк (Беларусь),

Окно возможностей на 2 / 3 года

 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 6,5% (-2,75%), 3,75%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 25 месяцев

5,6% (-0,1%), 5,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года

6% (-0,2%), 5,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года

5,5% (-0,5%), 5,0%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд на 2 года

7% (-1,25%), 5,75%

Беларусбанк,

Классик на 3 года

4% (-0,25%), 3,75%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 2 года

7% (-0,5%), 6,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP на 25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит на 2 года

7% (-1%), 6%

Банк Решение,

Формула успеха на 2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

4% (-), 4%

Паритетбанк,

Капитал на 2 года

7,5% (-1%), 6,5%

Технобанк,

Новый на 2 года

6% (+0,8%), 6,8%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

6,0% (-), 6,0%

Диверсифицируйте вложения с currency.com. Токенизированные акции Apple, Tesla, мировых фармацевтических и IT-компаний. Компенсации дивидендов. Освобождение от налогов до 2023 года.

Партнер проекта:


Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY изучил предложения всех банков в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года и выбрал наиболее привлекательные предложения. Уточним, все варианты -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подсчитано население Китая - превысили 1,4 миллиарда человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика