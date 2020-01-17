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Посмотрите, как водители отреагировали на говорящую колонку на заправке

17.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На современных заправках водители могут не только залить топливо в бак, но и выпить кофе или купить средства для ухода за автомобилем. Некоторые АЗС идут еще дальше: на них появляются «говорящие» колонки. Посмотрите, какой эксперимент мы провели вместе с сетью АЗС «Газпромнефть» и как на него отреагировали люди.

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Недавно на одной из минских АЗС «заговорила» колонка. Мы записали реакции водителей на видео. *Партнерский материал
 
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