В США раскрыли настоящие проблемы танка «Армата»

Источник материала: Tut.by

Поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы (ВС) России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, пишет Lenta.ru, ссылаясь на американское издание The Diplomat.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

«Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14, наряду с другими, как причину очередных задержек», — раскрывает издание настоящие проблемы российской «Арматы».

В публикации The Diplomat ссылается на комментарий главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который январе текущего года сообщил, что поставки в российскую армию бронетехники на основе платформы «Армата» пока не начались, хотя еще в ноябре 2019 года он уверял, что первая опытная партия T-14 поступит в войска в конце 2019 года — начале 2020 года. Тогда же менеджер сообщил, что работы по подготовке производственных мощностей для выпуска техники близятся к завершению.

В издании сомневаются, что ВС до начала 2022 года получат 132 машины Т-14 и Т-15, что предполагается контрактом между «УралВагонЗаводом» и Минобороны.

В августе 2019 года «Военно-промышленный курьер» писал, что до конца прошлого года «УралВагонЗавод» поставит Минобороны всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.