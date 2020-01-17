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Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

17.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 17 января 2020 года на ул. Л.Рябцева произошло ДТП. Движение почти остановилось в направлении выезда из города.

Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

Объезжали люди по тротуарам.

Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

И всё это в условиях сильнейшего тумана и гололедицы.

Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

Туман на дороге. Будьте аккуратны и внимательны! Уважаемые участники дорожного движения. В Бресте - туман. Не забывайте о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений. Собираясь переходить дорогу, убедитесь, что водитель вас видит и остановил движение автомобиля.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 17 января 2020 года на ул. Л.Рябцева произошло ДТП. Движение почти остановилось в направлении выезда из города. Объезжали люди по тротуарам. И всё это в...
 
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