Из-за ДТП проезд по ул. Л.Рябцева практически блокирован

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 17 января 2020 года на ул. Л.Рябцева произошло ДТП. Движение почти остановилось в направлении выезда из города.





Объезжали люди по тротуарам.





И всё это в условиях сильнейшего тумана и гололедицы.









Туман на дороге. Будьте аккуратны и внимательны! Уважаемые участники дорожного движения. В Бресте - туман. Не забывайте о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость, избегайте резких торможений. Собираясь переходить дорогу, убедитесь, что водитель вас видит и остановил движение автомобиля.