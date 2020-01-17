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Сивак высказался по вопросам частного сектора и работы УКСов. Что предлагает глава Минска?

17.01.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак высказал мнение, что нужно дать жителям частного сектора, определенного под снос, возможность модернизировать свое жилье. Он также рассказал, что сейчас в столице меняют подход к работе УКСов и переориентируют на строительство домов для нуждающихся. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что с частным сектором

По Генплану, многие частные дома рано или поздно будут снесены. Но резонно ли ограничивать их жителей, которые могут ждать сноса долгие годы? По мнению председателя Мингорисполкома, людям нужно дать возможность модернизировать свое жилье, независимо от перспективных планов на него. Главное, чтобы соблюдались требования пожарной безопасности, не увеличивалось количество квартир на участке и так далее. Конечно, речь не о тех кварталах, сроки сноса которых точно известны и к нему вот-вот приступят.

— Если после реконструкции жилье увеличилось в цене и появится инвестор, пусть компенсирует, — сказал Сивак.

Что с УКСами

Анатолий Сивак также рассказал, что город меняет курс УКСов, а также подрядных организаций коммунальной подчиненности, переориентирует их с возведения коммерческого жилья на строительство домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем, не только многодетных.

Сейчас же в общих чертах схема работы многих госзастройщиков выглядит так:

Как правило, они строят много социального жилья, где рентабельность ограничена 5%, а прибыль извлекают из жилья коммерческого, где рентабельность не ограничена. Например, госзастройщик может построить несколько социальных домов, но, чтобы быть прибыльным, построить потом еще несколько коммерческих и продавать там квартиры по рыночным ценам. Или разделить один дом на социальную и коммерческую составляющую. Таким образом получаются баланс и деньги на развитие предприятия. УКС «Восток», по мнению некоторых участников рынка, пришел в запустение именно потому, что за последние 5−8 лет у предприятия не было ни одного участка для строительства жилья по коммерческим ценам.

 
Теги: Минск
 
 
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