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Под Бобруйском на кольце опрокинулся грузовик с 60 свиньями

17.01.2020 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Бобруйском на кольце опрокинулся грузовик с 60 свиньями
Фото из открытых источников

Тягач с полуприцепом для перевозки скота, где находились несколько десятков свиней, опрокинулся на повороте. Предположительно водитель не справился с управлением.

Люди и животные серьёзно не пострадали, сообщают «Минск-Новости». 

Под Бобруйском на кольце опрокинулся грузовик с 60 свиньями
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Теги: Минск
 
 
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ДТП с участием автомобиля, перевозившего животных, случилось вчера возле д. Думановщина Бобруйского района.
 
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