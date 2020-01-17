Тягач с полуприцепом для перевозки скота, где находились несколько десятков свиней, опрокинулся на повороте. Предположительно водитель не справился с управлением.
Люди и животные серьёзно не пострадали, сообщают «Минск-Новости».
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Под Бобруйском на кольце опрокинулся грузовик с 60 свиньями
17.01.2020 12:13 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Тягач с полуприцепом для перевозки скота, где находились несколько десятков свиней, опрокинулся на повороте. Предположительно водитель не справился с управлением.
Люди и животные серьёзно не пострадали, сообщают «Минск-Новости».
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ДТП с участием автомобиля, перевозившего животных, случилось вчера возле д. Думановщина Бобруйского района.
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