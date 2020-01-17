Возле «Борисовского тракта» закрылась парковка БНТУ, которой активно пользовались иногородние

Источник материала: Tut.by

«Сотни машин возле БНТУ на въезде в Минск некуда поставить — стоянка закрыта», — возмущаются водители, которые приезжали в столицу из пригорода и оставляли машины на парковке университета возле станции метро «Борисовский тракт». AUTO.TUT.BY узнал, что произошло.





— Закрыли стоянку БНТУ возле метро «Борисовский тракт», — пожаловался AUTO.TUT.BY читатель. — Сотни водителей не знают, где парковаться. Стоянка работала как перехватывающая. Информация о закрытии стоянки нигде не размещалась.

В БНТУ рассказали, что парковка возле их корпуса № 15 на проспекте Независимости, 150 действительно закрыта. Связано это с реконструкцией здания университета. Начались работы 1 сентября 2019 года.

— Эта парковка принадлежит университету. На территории будут проводить строительные работы, поэтому для безопасности въезд на стоянку недавно запретили. Это решение согласовано, — сообщили в пресс-службе БНТУ.

Предполагается, что реконструкция завершиться в 2021 году, но окончательные сроки зависят от финансирования.

— Мы знаем, что на нашей парковке оставляли автомобили люди, которые отношения к нашему университету не имеют. Поэтому сейчас обсуждается вопрос, что делать с парковкой во время реконструкции: ограничивать на нее въезд или нет. Решение пока не принято.

В ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщили, что парковка возле БНТУ не перехватывающая и никогда таковой не была.

— Стоянка, которая выполняет роль перехватывающей, находится на другой стороне от корпуса БНТУ. Там три таких парковки, расположены по адресу проспект Независимости, 161, 163, 167, — сообщил Петр Прудников, главный инженер предприятия.



Стоянки, на которых можно припарковать авто, находятся на проспекте Независимости, на стороне Восточного кладбища

Заехать на эти стоянки можно через улицу Всехсвятскую, а на нее можно попасть через МКАД или улицу Калиновского. На предприятии отметили, что машино-места на этих стоянках есть — они практически пустые. Стоимость одного часа стоянки — 10 копеек. При въезде водитель должен сообщить сотруднику стоянки, что он приехал временно. Расчет за услугу происходит во время выезда.