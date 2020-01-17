ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле «Борисовского тракта» закрылась парковка БНТУ, которой активно пользовались иногородние

17.01.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Сотни машин возле БНТУ на въезде в Минск некуда поставить — стоянка закрыта», — возмущаются водители, которые приезжали в столицу из пригорода и оставляли машины на парковке университета возле станции метро «Борисовский тракт». AUTO.TUT.BY узнал, что произошло.


— Закрыли стоянку БНТУ возле метро «Борисовский тракт», — пожаловался AUTO.TUT.BY читатель. — Сотни водителей не знают, где парковаться. Стоянка работала как перехватывающая. Информация о закрытии стоянки нигде не размещалась.

В БНТУ рассказали, что парковка возле их корпуса № 15 на проспекте Независимости, 150 действительно закрыта. Связано это с реконструкцией здания университета. Начались работы 1 сентября 2019 года.

— Эта парковка принадлежит университету. На территории будут проводить строительные работы, поэтому для безопасности въезд на стоянку недавно запретили. Это решение согласовано, — сообщили в пресс-службе БНТУ.

Предполагается, что реконструкция завершиться в 2021 году, но окончательные сроки зависят от финансирования.

— Мы знаем, что на нашей парковке оставляли автомобили люди, которые отношения к нашему университету не имеют. Поэтому сейчас обсуждается вопрос, что делать с парковкой во время реконструкции: ограничивать на нее въезд или нет. Решение пока не принято.

В ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» сообщили, что парковка возле БНТУ не перехватывающая и никогда таковой не была.

— Стоянка, которая выполняет роль перехватывающей, находится на другой стороне от корпуса БНТУ. Там три таких парковки, расположены по адресу проспект Независимости, 161, 163, 167, — сообщил Петр Прудников, главный инженер предприятия.


Стоянки, на которых можно припарковать авто, находятся на проспекте Независимости, на стороне Восточного кладбища

Заехать на эти стоянки можно через улицу Всехсвятскую, а на нее можно попасть через МКАД или улицу Калиновского. На предприятии отметили, что машино-места на этих стоянках есть — они практически пустые. Стоимость одного часа стоянки — 10 копеек. При въезде водитель должен сообщить сотруднику стоянки, что он приехал временно. Расчет за услугу происходит во время выезда.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сотни машин возле БНТУ на въезде в Минск некуда поставить - стоянка закрыта», - возмущаются водители, которые приезжали в столицу из пригорода на авто и оставляли...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минск приедет «Барселона», чтобы сразиться в финале Лиги чемпионов UEFA по футзалу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика