В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

Источник материала: Слуцк Город





В магазине «LO&LO», расположенном в ТЦ "Европарк" (г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1), началась распродажа зимней женской обуви. Скидка на все модели составляет 50%.

Таким образом любую пару зимних ботинок можно купить за 42 рубля 50 копеек, а пару зимних сапог за 52 рубля 50 копеек.















