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В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%
17.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В магазине «LO&LO», расположенном в ТЦ "Европарк" (г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1), началась распродажа зимней женской обуви. Скидка на все модели составляет 50%.
Таким образом любую пару зимних ботинок можно купить за 42 рубля 50 копеек, а пару зимних сапог за 52 рубля 50 копеек.
Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
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В магазине «LO&LO», расположенном в ТЦ "Европарк" (г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1), началась распродажа зимней женской обуви. Скидка на все модели составляет 50%.
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