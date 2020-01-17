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В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

17.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

В магазине «LO&LO», расположенном в ТЦ "Европарк" (г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1), началась распродажа зимней женской обуви. Скидка на все модели составляет 50%.

Таким образом любую пару зимних ботинок можно купить за 42 рубля 50 копеек, а пару зимних сапог за 52 рубля 50 копеек.

В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

В магазине «LO&LO» распродажа зимней женской обуви — скидки 50%

Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
Режим работы: с 10.00 до 20.00 часов, без выходных
Телефоны магазина:  +375(29) 366 67 80; МТС +375(29) 571 48 64; МТС +375(33) 665 60 44
Instagram: loloshopslutsk

 
 
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В магазине «LO&LO», расположенном в ТЦ "Европарк" (г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1), началась распродажа зимней женской обуви. Скидка на все модели составляет 50%.
 
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