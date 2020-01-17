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Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: тысячи жителей вернулись в свои дома, чтобы забрать вещи
Источник материала: СТВ
Новости Филиппин. Тысячи филиппинцев, которых эвакуировали из-за извержения вулкана Тааль, ненадолго вернулись в свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активность горы ослабла, потому местные власти разрешили людям забрать свое имущество. В регионе образовались пробки. Жители вывозят все самое ценное.
Напомним, вулкан Тааль проснулся в начале недели. В последний раз он извергался 43 года назад.
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Новости Филиппин. Тысячи филиппинцев, которых эвакуировали из-за извержения вулкана Тааль, ненадолго вернулись в свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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