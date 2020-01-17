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Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: тысячи жителей вернулись в свои дома, чтобы забрать вещи

17.01.2020 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. Тысячи филиппинцев, которых эвакуировали из-за извержения вулкана Тааль, ненадолго вернулись в свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: тысячи жителей вернулись в свои дома, чтобы забрать вещи

Активность горы ослабла, потому местные власти разрешили людям забрать свое имущество. В регионе образовались пробки. Жители вывозят все самое ценное.

Напомним, вулкан Тааль проснулся в начале недели. В последний раз он извергался 43 года назад.

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: тысячи жителей вернулись в свои дома, чтобы забрать вещи

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах: тысячи жителей вернулись в свои дома, чтобы забрать вещи

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Новости Филиппин. Тысячи филиппинцев, которых эвакуировали из-за извержения вулкана Тааль, ненадолго вернулись в свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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