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Глухой мужчина подал в суд на PornHub, потому что в роликах нет субтитров

17.01.2020 13:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глухой американец Ярослав Сурис (Yaroslav Suris) пожаловался в суд на крупнейший сайт для взрослых PornHub – за то, что в роликах нет субтитров. Ресурс с миллионами видео постоянно улучшается: предлагает смотреть порно в HD-качестве, составляет списки воспроизведения, добавляет новые режимы просмотра, – но, по мнению Суриса, портит жизнь людям с нарушениями слуха.

Ярослав Сурис утверждает, что он не может наслаждаться видео так, как все остальные пользователи, и следить за диалогами актеров в кадре. Судя по документам из суда, истец считает, что такая политика сайта ущемляет его права. Почему? Она противоречит закону страны о гражданах Америки с особыми потребностями, который действует с 1990 года.

Сурис добавил, что купил на PornHub премиум-аккаунт, но в нем, оказалось, мало смысла. Чтобы уйти от абстрактных претензий, мужчина перечислил все видео, которые хотел посмотреть, но не сумел (из-за отсутствия треклятых субтитров!): в материалах дела встречаются такие названия, как «Горячая тетя и непослушная племянница» или «Сексуальный полицейский подслушивает разговор». «Это похоже на покупку журнала Playboy ради чтения статей», – описал ситуацию американец. Он попросил выплатить ему деньги в качестве моральной компенсации (сумма не раскрывается) и добавить, наконец, субтитры.

Пока PornHub не комментировал обвинения, кейс заобсуждали журналисты, назвав его потенциально поворотным событием для глухих людей, которые тоже страстно желают наслаждаться порно. Несколько позже высказался вице-президент Pornhub Кори Прайс: «Мы понимаем, что Ярослав Сурис судится с Pornhub и жалуется на то, что мы не даем доступ к нашим видео глухим и слабослышащим людям. Мы обычно не комментируем активные судебные процессы, но мы все же воспользуемся возможностью, чтобы сказать: у нас есть категория видео с субтитрами».

К несчастью для Суриса, Прайс оказался прав: The Daily Dot проверил, что сейчас на PornHub категория «Субтитры» предлагает 410 видео. Но это, безусловно, несопоставимо с масштабами ресурса в целом – даже в разделе «Любительское» на сайте опубликованы больше 287 тысяч роликов. История продолжается.

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Глухой американец Ярослав Сурис (Yaroslav Suris) пожаловался в суд на крупнейший сайт для взрослых PornHub – за то, что в роликах нет субтитров. Ресурс с миллионами видео...
 
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