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Германия начала второй тайм с Беларусью без одного гандболиста. Его забыли в туалете
Источник материала: Tut.by
Левый полусредний сборной Германии Юлиус Кюн оказался заперт в раздевалке в перерыве матча основного раунда чемпионата Европы против белорусов, сообщает
— Я оставался последним в туалете и уже тогда начал подозревать что-то неладное. Когда понял, что второй тайм стартует, я запаниковал и стал стучать в дверь. Хорошо, что охранник меня услышал, — сказал Юлиус Кюн.
— Не должен говорить это, но я даже обрадовался, что его нет, — пошутил Кристиан Прокоп.
Матч завершился со счетом 31:23 в пользу Германии.
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Левый полусредний сборной Германии Юлиус Кюн оказался заперт в раздевалке в перерыве матча основного раунда чемпионата Европы против белорусов, сообщает...
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