Германия начала второй тайм с Беларусью без одного гандболиста. Его забыли в туалете

Источник материала: Tut.by

Левый полусредний сборной Германии Юлиус Кюн оказался заперт в раздевалке в перерыве матча основного раунда чемпионата Европы против белорусов, сообщает «Быстрый центр» со ссылкой на Handball World News.



Фото: sport1

— Я оставался последним в туалете и уже тогда начал подозревать что-то неладное. Когда понял, что второй тайм стартует, я запаниковал и стал стучать в дверь. Хорошо, что охранник меня услышал, — сказал Юлиус Кюн.

— Не должен говорить это, но я даже обрадовался, что его нет, — пошутил Кристиан Прокоп.

Матч завершился со счетом 31:23 в пользу Германии.