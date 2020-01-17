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Наталья Кочанова достроила коттедж в Дроздах - и переписала на детей
Источник материала: Tut.by
Экс-глава Администрации президента, а ныне председатель Совета Республики Наталья Кочанова достроила коттедж в Веснинке (Дрозды-2). А в декабре 2019 года она подарила этот дом двум дочерям, сообщает «
Наталья Кочанова
Старшая Ольга по образованию педиатр. Она окончила Белорусский государственный медицинский университет, а потом вместе с мужем работала в роддоме в Новополоцке.
Младшая Елена отучилась на историко-филологическом факультете Полоцкого государственного университета.
Дрозды-2 — это бывшая деревня Веснинка, которая вошла в черту Минска в 1974 году. Со временем хаты местных жителей потеснили коттеджи чиновников, бизнес и спорт-элиты, участки которым выделялись по указу президента.
Недавно свой коттедж в Веснинке
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Дом занимает площадь около 320 квадратных метров.
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