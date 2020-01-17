Наталья Кочанова достроила коттедж в Дроздах - и переписала на детей

Источник материала: Tut.by

Экс-глава Администрации президента, а ныне председатель Совета Республики Наталья Кочанова достроила коттедж в Веснинке (Дрозды-2). А в декабре 2019 года она подарила этот дом двум дочерям, сообщает « Наша Ніва ».



Фото: Надежда Бужан, «Наша Ніва»

Наталья Кочанова получила участок под застройку в 2016 году, где построили коттедж на 320 квадратных метров. С декабря 2019 года дом в равных долях принадлежит дочерям Кочановой Ольге и Елене.



Фото: Надежда Бужан, «Наша Ніва»

Старшая Ольга по образованию педиатр. Она окончила Белорусский государственный медицинский университет, а потом вместе с мужем работала в роддоме в Новополоцке.



Ольга. Фото: «Вконтакте»

Младшая Елена отучилась на историко-филологическом факультете Полоцкого государственного университета.



Елена. Фото: «Вконтакте»

Дрозды-2 — это бывшая деревня Веснинка, которая вошла в черту Минска в 1974 году. Со временем хаты местных жителей потеснили коттеджи чиновников, бизнес и спорт-элиты, участки которым выделялись по указу президента.

Недавно свой коттедж в Веснинке достроил и премьер-министр Сергей Румас.