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В Беларуси приостановили выпуск карты учащегося для школьников. Почему и когда он возобновится
Источник материала: Tut.by
Беларусбанк
Карта учащегося
В Беларусбанке объясняют, что дело не в приостановке и возобновлении эмиссии БЕЛКАРТ, а в том, что сейчас власти работают над документом, который будет регламентировать работу таких многофункциональных карточек для школьников и студентов.
— В настоящее время Советом министров и Национальным банком при участии Министерства образования разрабатывается правовой акт, в котором будут определены основные требования к многофункциональным электронным билетам (документам) системы образования с функционалом карточки, в том числе статус Карты учащегося, что позволит банку продолжить эмиссию данного продукта, — комментируют в пресс-службе Беларусбанка.
Вопросы доступа к социальным и образовательным сервисам в банке пока предлагают рашать «на территории учреждения образования».
— Информирование клиентов о конкретной дате возобновления выпуска карт учащегося будет осуществлено посредством официальных информационных ресурсов банка, — добавляют в пресс-службе.
В контакт-центре Беларусбанка сообщили, что ориентировочно выпуск карт учащегося возобновится в марте 2020 года.
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Выпуск карточек ориентировочно должен возобновиться в марте 2020 года.
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