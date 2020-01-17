В Беларуси приостановили выпуск карты учащегося для школьников. Почему и когда он возобновится

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк приостановил выпуск специальной карточки для школьников — карты учащегося. Она совмещает функционал одновременно платежной карточки, пропуска в школу, проездного, читательского билета. FINANCE.TUT.BY выяснил, почему это произошло и когда их выпуск возобновится.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Карта учащегося появилась в продуктовой линейке банка несколько лет назад. Она совмещает функционал одновременно платежной карточки, пропуска в школу, проездного, читательского билета. Соответственно, без карты учащегося со всем этим могут возникнуть сложности. Родители школьников объясняют, что с этой картой проезд в транспорте бесплатный, но если ее нет, нужно оформить в школе специальную справку. А чтобы попасть в школу без карты учащегося, приходится заходить в здание вместе с кем-то (карточка срабатывает как магнитный пропуск, открывающий дверь). Получается, если школьник потерял свою карту или у нее истек срок действия, оформить новую он сейчас не сможет.

В Беларусбанке объясняют, что дело не в приостановке и возобновлении эмиссии БЕЛКАРТ, а в том, что сейчас власти работают над документом, который будет регламентировать работу таких многофункциональных карточек для школьников и студентов.

— В настоящее время Советом министров и Национальным банком при участии Министерства образования разрабатывается правовой акт, в котором будут определены основные требования к многофункциональным электронным билетам (документам) системы образования с функционалом карточки, в том числе статус Карты учащегося, что позволит банку продолжить эмиссию данного продукта, — комментируют в пресс-службе Беларусбанка.

Вопросы доступа к социальным и образовательным сервисам в банке пока предлагают рашать «на территории учреждения образования».

— Информирование клиентов о конкретной дате возобновления выпуска карт учащегося будет осуществлено посредством официальных информационных ресурсов банка, — добавляют в пресс-службе.

В контакт-центре Беларусбанка сообщили, что ориентировочно выпуск карт учащегося возобновится в марте 2020 года.