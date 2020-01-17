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Tesla готовит новый электрокар: его будут выпускать на китайской «Гигафабрике»
Источник материала: Tut.by
Американская компания обнародовала планы по открытию в Китае нового центра разработки электромобилей, который будет отвечать за инжиниринг и внешний облик перспективных моделей Tesla. Там же планируется создать новый электрокар для продаж на глобальном рынке.
О намерении запустить в Китае новую дизайн-студию и исследовательский центр глава Tesla Илон Маск заявил еще на прошлой неделе на специальном мероприятии, посвященном старту продаж седанов Model 3, выпущенных на
Как бы там ни было, но созданный в Китае новый компактный электромобиль, выпуск которого наладят на Gigafactory 3, будет позиционироваться на ступеньку ниже нынешних Model 3 и Model Y и станет еще более массовой моделью — это может быть как хэтчбек, так и кроссовер.
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Американская компания обнародовала планы по открытию в Китае нового центра разработки электромобилей, где создадут новый электрокар для продаж по всему миру.
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