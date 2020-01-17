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В Беларуси утвержден план перехода на экоупаковку

17.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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План мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7.

Планом предусмотрено, что при проведении массовых мероприятий будет организовываться раздельный сбор отходов, в 2020-2021 годах внедрят депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки. Запланировано увеличить объемы производства экологически безопасной (в том числе бумажной, стеклянной, биоразлагаемой) упаковки.

МАРТ вместе с заинтересованными поручено определить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

Кроме того, необходимо будет продумать экономические стимулы для перехода на экоупаковку. В 2021 году в правительство нужно внести проект постановления, который предусматривает поэтапное ограничение максимальной вместимости полимерной тары, применяемой для розлива пива и слабоалкогольных напитков, до 1 литра включительно.

В области проведения научных исследований предполагается реализовать план действий по созданию технологии и производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Республиканским органам госуправления, другим госорганизациям, подчиненным правительству, Национальной академии наук, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить выполнение плана мероприятий.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


БелТА

 
 
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План мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета Министров...
 
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