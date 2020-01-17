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Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут

17.01.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несовершеннолетнюю жительницу Витебской области разыскивают более полугода. 

По информации МВД, в июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД обратилась мать 17-летней Яны Давыдёнок. Женщина сообщила, что ее дочь тайком от родителей тесно общалась c 47-летним уроженцем Верхнедвинского района. 

Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут
Фото: МВД

В результате девушка вместе с мужчиной уехала из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении. 

По имеющимся сведением, пару видели в Минске летом. С тех пор о судьбе девушки ничего не известно. Есть основания полагать, что она может находиться за пределами Беларуси. 

Полгода назад 17-летняя белоруска уехала в неизвестном направлении с 47-летним мужчиной. Её до сих пор ищут
Фото: МВД 

Приметы Яны: на вид 17-20 лет, рост – 170-175 см, телосложение худощавое, темно-русые волосы, карие глаза. 

Документов, удостоверяющих личность, и мобильного телефона девушка при себе не имела. 

Мать девушки записала видеообращение к дочери, в котором она очень просит связаться с ней. 

Информацию о местонахождении Яны Давыдёнок просят сообщить в ближайший отдел внутренних дел, либо по телефонам в Верхнедвинский РОВД: 8-02151-5-33-02, 8-29-514-11-85, 8-33-347-79-19, 102. 

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.­ 

Люди в материале: Яны Давыдёнок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несовершеннолетнюю жительницу Витебской области разыскивают более полугода.  По информации МВД, в июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД...
 
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