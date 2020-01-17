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Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

17.01.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Ольга Вронская, солистка «Молодежного театра эстрады»:
Это очень красивое звание – заслуженная артистка Республики Беларусь. Его очень почетно носить. Я даже могу сказать, что все мои студенты, все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой. Что для меня звание? Во-первых, появляется больше сил, хочется работать, хочется творить дальше.

Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Вронская
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости,...
 
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