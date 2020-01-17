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Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Вронская, солистка «Молодежного театра эстрады»:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости,...
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