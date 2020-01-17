ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

17.01.2020 13:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ордена, медали и звания заслуженных.. Это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. Пример ваших заслуг должен стать ориентиром на весь предстоящий 2020-й трудовой год.

Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена ў Беларусі» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе.

Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства, творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов иногда, Являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси.

Приветствую также и атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве – чувстве национальной гордости.

Сегодня мы также отмечаем труд педагогов. На ваших плечах ответственность за самое ценное – будущее нашей страны и укрепление самосознания белорусов.

В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа.

Особые слова благодарности адресую военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Государственное признание это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. В зале сегодня дипломаты, артисты, силовики, спортсмены, представители самых разных профессий.

Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Я непосредственно в Министерстве иностранных дел отвечаю за внешнеэкономические связи.

Мы прошли очень два удачных года – 2017 и 2018, когда мы наращивали объемы нашей торговли и экспорт Республики Беларусь, расширялся на зарубежные рынки. Поле нашей работы не ограничено в той сфере, которую я курирую. Конечно, есть огромный потенциал.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Анна Шевеленко, многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии:
Наверное, даже скромность не уместна. Я скажу, что национальная сборная по радиоспорту уже около 10 лет – абсолютный чемпион мира. То есть белорусские радисты – самые сильные в мире, причем от поколения передаются эти традиции.

Увлек такой необычный спорт, который не на слуху. Увлек коллектив, увлек тренер.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Я, несомненно, горд этой наградой. Так как я являюсь руководителем Могилевского института МВД, это пример курсантам для подражания, потому что я сам в свое время начинал курсантом и дальше дослужил до генерала.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Приятным бонусом для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости. Это возможность воочию увидеть залы, в которых происходят ключевые для страны события, а также резонансные международные встречи, принимаются важнейшие решения. Гостям рассказали об интерьерах. В основном, напомним, в строительстве и отделке Дворца Независимости использовалась отечественная продукция. Раскрыли также некоторые любопытные подробности громких событий, которые уже прошли в этих стенах.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Евдоченко, Анна ШевеленкоВалерий Полищук
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский экипаж Вязовича стал третьим по итогам ралли «Дакар-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика