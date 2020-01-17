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«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена, медали и звания заслуженных.. Это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена ў Беларусі» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе.
Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси.
Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства, творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов иногда, Являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси.
Приветствую также и атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве – чувстве национальной гордости.
Сегодня мы также отмечаем труд педагогов. На ваших плечах ответственность за самое ценное – будущее нашей страны и укрепление самосознания белорусов.
В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа.
Особые слова благодарности адресую военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок.
Государственное признание это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. В зале сегодня дипломаты, артисты, силовики, спортсмены, представители самых разных профессий.
Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы прошли очень два удачных года – 2017 и 2018, когда мы наращивали объемы нашей торговли и экспорт Республики Беларусь, расширялся на зарубежные рынки. Поле нашей работы не ограничено в той сфере, которую я курирую. Конечно, есть огромный потенциал.
Анна Шевеленко, многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии:
Увлек такой необычный спорт, который не на слуху. Увлек коллектив, увлек тренер.
Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Приятным бонусом для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости. Это возможность воочию увидеть залы, в которых происходят ключевые для страны события, а также резонансные международные встречи, принимаются важнейшие решения. Гостям рассказали об интерьерах. В основном, напомним, в строительстве и отделке Дворца Независимости использовалась отечественная продукция. Раскрыли также некоторые любопытные подробности громких событий, которые уже прошли в этих стенах.
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«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер
Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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