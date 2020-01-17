В Беларуси наниматели-физлица не будут заполнять трудовые своих работников

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси претерпела корректировки Инструкция о порядке ведения трудовых книжек. Это предусмотрено Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 10 января 2020 года №1 «Об изменении Постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 года №40 «О трудовых книжках».

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты, важной новацией станет исключение обязанности нанимателя – физического лица заполнять трудовые книжки своих наемных работников. Это произойдет с 28 января 2020 года. Изменения затронут индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, владельцев агроусадеб, а также тех, кто нанимает на работу к физлицам домашних работников – нянь, сиделок, помощников по хозяйству и т. д.

В ведомстве пояснили, что ранее у работников достаточно часто возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель - физическое лицо не может этого сделать, например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и т. д. Это создавало для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника.

Работникам, которые трудились у нанимателей - физлиц и которые были приняты на работу до 28 января 2020 года, трудовые книжки нужно выдать не позже 28 февраля 2020 года. При этом в книжку нужно внести запись о прекращении ее заполнения.

При этом работникам не стоит беспокоиться, что их деятельность никак не отражается в трудовой книжке: данные о застрахованных лицах работодатель (будь это юридическое или физическое лицо) обязан в электронном виде передавать в Фонд социальной защиты населения. Для этого в Беларуси уже внедрена система индивидуального персонифицированного учета.

Изменения направлены на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями-физлицами кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками, отмечают в Минтруда.