«Оникс» Екатерины Лабаза может представить Беларусь на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Образцовый танцевальный коллектив «Оникс» (руководитель — Екатерина Лабаза) Несвижской детской школы искусств принял участие в первом этапе Международного хореографического конкурса «Танцемания». Организатор конкурса — CID с/o UNESCO (Международный Совет по танцу, штаб-квартира — Париж) — единственная официальная организация, которая объединяет формы танца всех стран мира и сотрудничает с национальными и местными правительствами, международными организациями и учреждениями и является официальным партнером UNESCO и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.





«Танцемания» проходит в три этапа: 1-й— онлайн, отбор по видеоматериалам; 2-й – очный этап, проходит в Санкт-Петербурге (Россия) и 3-й заключительный —в концертном зале Государственного Кремлёвского Дворца (Москва, Россия).

На первом этапе «Танцемании» жюри, возглавляемое заслуженным артистом России, вице-президентом Международного Совета по танцу CID c/o UNESCO Александром Максимовым высоко оценило творческий потенциал и исполнительское мастерство воспитанников Екатерины Лабазы: ее коллектив с народными танцами «Верабейка» и «Ланская кадрыля» стал Лауреатом I степени и был приглашен в Санкт-Петербург на второй этап конкурса.

— Сейчас нас переполняют положительные эмоции, – не скрывает своей радости Екатерина Григорьевна, — Ведь на первом этапе в этом престижном конкурсе приняло участие более 280 коллективов из разных стран. От Беларуси — около десяти, и наш «Оникс» — единственный отечественный коллектив, который смог получить путевку в следующий этап! Сейчас мы активно ищем спонсора для этой поездки и надеемся, что в Несвижском районе найдутся и любители народного танца, и поклонники нашего коллектива, которые помогут нашим детям использовать уникальный шанс представить свое творчество на международном уровне.

Коллектив редакции выражает уверенность, что необходимая финансовая помощь юным талантам будет оказана, и юные звездочки «Оникса» по-несвижски ярко, весело и артистично представят нашу страну в Санкт-Петербурге на Международном хореографическом конкурсе «Танцемания».

Ольга МАРЧЕНКО.