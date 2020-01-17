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Трубач на Гребном протрубил в первый раз. Послушать пришли десятки брестчан
17.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 17 января 2020 года в Бресте на
Посмотреть на старт проекта пришли десятки брестчан.
Личность трубача не раскрывается, и по всей видимости, его роль могут выполнять разные люди.
Сам проект реализуется на общественных началах, хотя для постройки трубы пришлось искать спонсоров, работы и материалы обошлись в сумму примерно 2000 рублей.
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Сегодня, 17 января 2020 года в Бресте на Гребном канале был дан старт традиции трубача. Он будет ровно в 12.00 ежедневно издавать громогласный звук, оповещающий о том,...
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