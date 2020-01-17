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В элитных «Дроздах» СМИ нашли коттедж Натальи Кочановой – экс-главы Администрации Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Журналисты «Нашей Нивы»
Наталья Кочанова получила участок под застройку в 2016 году, но коттедж на 320 квадратных метров достроили совсем недавно. Любопытно, что по документам жилплощадь ей больше не принадлежит: с декабря 2019 года она находится в собственности родственников чиновницы. Смотрите, как выглядит этот дом:
Кстати, по соседству, кроме прочих, стоит еще один коттедж – его отстроил уже беларуский премьер Сергей Румас. Размеры особняка политика довольно внушительные: площадь – почти 602 квадратных метра. Об этом мы тоже
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Журналисты «Нашей Нивы» нашли коттедж Натальи Кочановой – экс-главы Администрации президента, а сейчас, после отставки, – председателя Совета Республики. Дом...
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