Новые «хрущевки». В старых домах еще холодно и некомфортно, но это поправят

Источник материала: Аргументы и факты

Несмотря на высокие теплопотери, малогабаритные квартиры, прозванные в народе «хрущевками», остаются востребованными. Людей привлекает их расположение в уютных зеленых районах с развитой инфраструктурой, КАК ПРАВИЛО, недалеко от центра. В Департаменте по энергоэффективности Госстандарта отмечают, что благодаря модернизации такой жилфонд сможет послужить еще не одному поколению.

В целом около 16% «многоэтажек» в Беларуси построены до 1996 года и потребляют слишком много тепла. Дополнительные затраты на отопление и некомфортная температура в квартире в холодное время года – то, с чем жильцам приходится мириться. О том, как собственники смогут улучшить условия проживания, воспользовавшись механизмами Указа №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», сообщили в Департаменте по энергоэффективности.

Планы «А» и «Б»

По проекту «Расширение устойчивого энергопользования», финансируемому Международным банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Глобальным экологическим фондом, в пилотных Гродненской и Могилевской областях жителям предложат два пакета энергоэффективных мер: «А» (частичная модернизация) и «Б» (комплексная модернизация). Как сообщает БЕЛТА, первый предполагает устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта, термостатических регуляторов на батареи при их отсутствии, замену входных дверей в подъезды на двери с автоматическим доводчиком и окон в местах общего пользования.

Пакет «Б» более обширный. К перечисленным работам добавляются утепление наружных стен, чердачного и цокольного перекрытий, замена окон в квартирах (при необходимости). Дополнительно и в первом, и во втором варианте можно установить на батареи распределители тепловой энергии с дистанционной передачей информации. Если регуляторы позволяют уменьшать температуру, то распределители дадут возможность платить за энергию исходя из ее фактического потребления в отдельной квартире. Возможны также различные комбинации, предусмотренные пакетами «А» и «Б». Окончательное решение будет зависеть от жильцов.

Проект находится на итоговом этапе согласования, подписаны соглашения с международными организациями. Ожидается, что все документы вступят в силу в марте 2020 года.

Всего на энергоэффективные меры (они не входят в капремонт) из общего бюджета проекта планируется выделить около $60 млн. Их реализация будет осуществляться в соответствии с правилами и процедурами Международного банка реконструкции и развития. Подрядчиков выберут на открытых международных/национальных конкурсных торгах. Тепловая модернизация до 2025 года охватит примерно 250 многоквартирных жилых зданий в Гродненской и Могилевской областях. Если домовладельцы самостоятельно установили стеклопакеты, то их стоимость вычтут.

Как сэкономить? Утеплить дом можно, воспользовавшись поддержкой из бюджета Подробнее

Рассрочка и субсидии

Указ №327 дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты на 10-15 лет и до 50% безвозмездной субсидии. В 2020-2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Международный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Утеплить дом можно, если решение об этом на добровольной основе примут собственники жилья на общем собрании более чем двумя третями голосов. Под действие документа в первую очередь попадут дома, которые стоят в очереди на капитальный ремонт.

Необходимо компенсировать только часть стоимости работ. Сначала их оплатит Всемирный банк, а после ввода дома в эксплуатацию граждане должны будут возместить 50% затрат в течение 10-15 лет. Экономия по счетам за отопление после комплексной тепловой модернизации ожидается в районе 40%, так как проведенные мероприятия значительно снизят потребление тепловой энергии.

Обновленное жилье, по оценке экспертов, подорожает на вторичном рынке примерно на 20%. Сейчас ведутся более детальные расчеты ежемесячных платежей. Социально уязвимые семьи, семьи с низким доходом, граждане, которые ухаживают за пожилыми и людьми с инвалидностью, те, кто в какой-то период попадет в непростую жизненную ситуацию, получат возможность рассрочки на 15 лет. Кроме того, граждане вправе претендовать на безналичные жилищные субсидии, если на оплату «жировки» (без превышения нормативов потребления) с учетом выплат за тепловую модернизацию будет уходить более 20% (для городских жителей) или 15% дохода (для сельской местности).

Пилотным городом для тестирования проекта станет Слоним.