У кого меньше? Как различается минималка в Беларуси и странах-соседях

Источник материала: Аргументы и факты

Так, в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году установлен на уровне 12 130 российских рублей, или 420 белорусских в пересчёте. Это следует из Федерального закона от 27 декабря 2019 года №463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

При этом на территории разных субъектов Российской Федерации величина показателя может различаться. Регионы имеют право сами устанавливать свой размер минимальной оплаты труда, при этом он не может быть ниже общероссийского уровня.

В Украине «минималка» в текущем году составляет 4723 гривны в месяц, следует из данных, указанных в принятом государственном бюджете на 2020 год. В пересчёте на белорусские деньги это 420 рублей.

Более высокий уровень минимальной оплаты труда в странах-соседях, входящих в Европейский союз. Например, в Литве «минималка» в 2020 году установлена в размере 607 евро. Если перевести на наши деньги, получится 1430 рублей. В Латвии тот же показатель составляет 430 евро (1013 рублей), в Польше – 2600 злотых (1445 руб.), сообщает сравнительный ресурс Wageindicator. Для сравнения: тот же показатель во Франции – 1539,42 евро, в Бельгии – 1593,81, в Люксембурге – 2089,75 евро (для совершеннолетних). Все приведённые суммы указаны до уплаты налогов.

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Наш размер

Под минимальной заработной платой (месячной и часовой) в Республике Беларусь понимается государственный минимальный социальный стандарт в сфере оплаты труда. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г.№582 «Об установлении размера месячной минимальной заработной платы» месячная минимальная заработная плата установлена в размере 375 рублей. Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.





Белорусская «минималка» на 45 рублей меньше российской и украинской. Латвийский уровень минимальной оплаты труда выше нашего в 2,7 раза, литовский и польский – примерно в 3,8 раза.

Важно знать!

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года, сообщили ранее в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, комментируя новость об изменении размера «минималки».

Коллективным договором, или соглашением, может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже показателя, установленного правительством Республики Беларусь.