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Черный снаружи, белый внутри. Вот какие загородные дома строят финны
Источник материала: Tut.by
Архитекторы финской компании
Усадьба расположена в архипелаге Турку в Финляндии. Ее площадь — 150 м². В ней есть три спальни, две ванные комнаты, кухня, большая гостиная-столовой с выходом на обширную террасу, с которой открывается вид на море. Снаружи дом полностью черный, внутри — белый.
Многие удивятся, но сруб собирали вовсе не из клееного бруса. Это обыкновенные бревна, высушенные и обработанные на станке под нужный размер. То есть, это самый распространенный в Беларуси профилированный брус техсушки. В Финляндии же он считается самым экологичным материалом для строительства.
Размер бруса, примененного в этом доме — 202×195 мм. Стоит обратить внимание на стильные угловые соединения — и снаружи и внутри получается ровный угол. Бревна в углах соединены специальным замком.
Дом отапливается геотермальным тепловым насосом, в гостиной есть камин.
На берегу большого участка также есть отдельная сауна и двухкомнатный гостевой дом. Они построены из клееного бруса.
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Белорусским производителям бруса стоит обратить внимание на то, как стильно сделаны угловые соединения у финнов.
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