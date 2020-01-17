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Черный снаружи, белый внутри. Вот какие загородные дома строят финны

17.01.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы финской компании Pluspuu в 2019 возвели на фантастически красивом участке берега Балтийского моря простой и в то же время очень необычный загородный дом. Кроме нестандартных (для нас) архитектурных решений, в нем применили интересные строительные технологии. Белорусским производителям бруса стоит обратить внимание на то, как стильно сделаны угловые соединения у финнов.


Усадьба расположена в архипелаге Турку в Финляндии. Ее площадь — 150 м². В ней есть три спальни, две ванные комнаты, кухня, большая гостиная-столовой с выходом на обширную террасу, с которой открывается вид на море. Снаружи дом полностью черный, внутри — белый.



Крыша односкатная, из листового металла (фальцевая). В угоду экологии она утеплена древесно-волокнистым утеплителем. Стены же оставили без утепления.


Многие удивятся, но сруб собирали вовсе не из клееного бруса. Это обыкновенные бревна, высушенные и обработанные на станке под нужный размер. То есть, это самый распространенный в Беларуси профилированный брус техсушки. В Финляндии же он считается самым экологичным материалом для строительства.




Размер бруса, примененного в этом доме — 202×195 мм. Стоит обратить внимание на стильные угловые соединения — и снаружи и внутри получается ровный угол. Бревна в углах соединены специальным замком.


Фото: Samuli Miettinen

Дом отапливается геотермальным тепловым насосом, в гостиной есть камин.

На берегу большого участка также есть отдельная сауна и двухкомнатный гостевой дом. Они построены из клееного бруса.

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Белорусским производителям бруса стоит обратить внимание на то, как стильно сделаны угловые соединения у финнов.
 
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