Личный прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет заместитель начальника УСК по Минской области Игорь Шатило

21 января текущего года с 08.00 до 13.00 в административном здании УСК по Минской области по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 1, состоится личный прием граждан заместителем начальника управления Следственного комитета по Минской области Игорем Васильевичем Шатило.

С 11.00 до 13.00 по телефону (8-017) 219-01-12 заместитель начальника проведет «прямую телефонную линию».

В указанный промежуток времени можно получить информацию, касающуюся деятельности управления.