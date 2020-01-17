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Доллар и евро подешевели
Источник материала: Партизан
Торги в пятницу завершились для белорусского рубля вторым подряд укреплением к валютной корзине. Сегодня её значение снизилось на 0,07%, но по итогам недели был зафиксирован рост всего на 0,04%. С начала года значение корзины валют выросло уже на 0,99%.
Курс доллара снизился на 0,0019 BYN до 2,1228 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день, но его суммарные потери за это время составили всего 0,0020 BYN. С начала недели доллар подорожал всего на 0,0035 BYN.
Напомним, что по итогам торгов в среду 15 января американская валюта дорожала до максимума за 281 день (более 9 месяцев).
Кус евро упал на 0,0058 BYN до 2,3634 BYN/EUR и покинул максимум за 9 месяцев. По итогам недели европейская валюта подорожала на 0,0102 BYN, а с начала месяца подешевела лишь на 0,0003 BYN.
Курс российского рубля вырос лишь на 0,0004 BYN до 3,4527 BYN/100 RUB. Напомним, по итогам торгов в понедельник российский рубль поднимался до уровня 3,4671 BYN/100 RUB — максимума за 22+ месяца.
За текущую неделю рубль РФ подешевел на 0,0076 BYN, но с начала года он вырос в цене на 0,0545 BYN.
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