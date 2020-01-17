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Доллар и евро подешевели

17.01.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в пятницу завершились для белорусского рубля вторым подряд укреплением к валютной корзине. Сегодня её значение снизилось на 0,07%, но по итогам недели был зафиксирован рост всего на 0,04%. С начала года значение корзины валют выросло уже на 0,99%.

Курс доллара снизился на 0,0019 BYN до 2,1228 BYN/USD. Доллар дешевеет уже второй день, но его суммарные потери за это время составили всего 0,0020 BYN. С начала недели доллар подорожал всего на 0,0035 BYN.

Напомним, что по итогам торгов в среду 15 января американская валюта дорожала до максимума за 281 день (более 9 месяцев).

Кус евро упал на 0,0058 BYN до 2,3634 BYN/EUR и покинул максимум за 9 месяцев. По итогам недели европейская валюта подорожала на 0,0102 BYN, а с начала месяца подешевела лишь на 0,0003 BYN.

Курс российского рубля вырос лишь на 0,0004 BYN до 3,4527 BYN/100 RUB. Напомним, по итогам торгов в понедельник российский рубль поднимался до уровня 3,4671 BYN/100 RUB — максимума за 22+ месяца.

За текущую неделю рубль РФ подешевел на 0,0076 BYN, но с начала года он вырос в цене на 0,0545 BYN.


Итоги недели 13—17 января 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но подорожал к российскому рублю:

доллар вырос на 0,0035 BYN (+0,17%);
евро укрепился на 0,0102 BYN (+0,43%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0076 BYN (−0,22%);
корзина валют подорожала на 0,04%.


Центробанк России

На торгах в Москве к 11:30 российский рубль незначительно укрепился к доллару и евро.

Банк России опустил официальный курс доллара на 4 копейки до 61,5333 российских рублей, а курс евро на 12 копеек до 68,5358 российских рублей.

Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался и к доллару, и к евро по итогам недели 13—17 января 2020:

курс доллара вырос на 27 копеек (+0,44%);
курс евро вырос на 49 копеек (+0,72%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в пятницу завершились для белорусского рубля вторым подряд укреплением к валютной корзине. Сегодня её значение снизилось на 0,07%, но по итогам недели был...
 
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