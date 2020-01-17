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Очень осторожный кот прокрался мимо спящих собак и попал на видео

17.01.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошки и собаки далеко не всегда ладят, а обычно и вовсе избегают друг друга. Именно это и пытается сделать кот на видео — он очень аккуратно крадется по комнате, буквально наполненной спящими собаками! Получается по-настоящему виртуозно — посмотрите сами!

 
 
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