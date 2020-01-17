Очень осторожный кот прокрался мимо спящих собак и попал на видео

Источник материала: Tut.by

Кошки и собаки далеко не всегда ладят, а обычно и вовсе избегают друг друга. Именно это и пытается сделать кот на видео — он очень аккуратно крадется по комнате, буквально наполненной спящими собаками! Получается по-настоящему виртуозно — посмотрите сами!