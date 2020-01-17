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Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

17.01.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Последние тренды агротуризма. Почему белорусский ландшафт и народная музыка – это верная идея для успешного бизнеса, рассказываем в программе «Центральный регион».

Агроэкотуризм – один из главных трендов современности. Это возможность не только хорошо провести время, отдохнуть компанией, это ещё и погружение в аутентичный быт.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Агроусадеб нынче много, но мы нашли уникальную. Находится она на берегу реки Вилии в деревне Слободка. Буквально с порога окунаешься в уютную атмосферу белорусского крестьянского быта.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Анатолий Каминский, хозяин агроусадьбы:
Проект изначально задумывался как какое-то культурное место. Агроусадьба, только с элементами обрядов каких-то национальных, выступлений артистов, более культурное место, нежели в понимании просто агроусадьба – место для каких-то бытовых пьянок, посиделок.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

По профессии Анатолий – музыкант. По агроусадьбе это чувствуется. Кстати, идея пришла именно из творчества.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Анатолий Каминский:
Я неравнодушен к хорошему звуку, к эффектам световым. По ночам для друзей устраивали такие веселухи, без фанатизма – интересно, красиво. Дом новый, в славянском стиле. Долго думал, из какого материала сделать. Конечно, проще – из блоков слепил, что-то декорировал, дешевле и проще в обслуживании. Но это более эпатажно, как оказалось, оно очень энергоемко. Два года занимаемся. Первый год, когда окупились затраты.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Путь к успеху был непростым. Это со стороны кажется – нанимай рабочих, строителей, консультантов, и потом считай прибыль. Анатолий в процессе создания усадьбы освоил не одну профессию.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Анатолий Каминский:
Даже не представлял, насколько это все требует внимания. Думал, буду сдавать дом, да и все как-то само. На самом деле это не так. Пришлось освоить строительные специальности – сантехник, электрик, грузчик, дизайнер, маляр. Внимание требуется ежедневно.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Люди разные – есть какое-то волнение каждый раз, но, как правило, все остаются довольны. Но эта энергетика, локальное место всем нравится. Я получаю удовлетворение об этого. Есть свои хитрости: у меня стоит шикарное оборудование для звука. Хорошо – не значит громко. Громко – не значит хорошо. Оно просто качественно и отстроено правильно. И когда люди поют караоке, они просто кайфуют от звука. Когда классно звучит, они не осознают, отчего им так хорошо. Совершенно необязательно напиваться до какого-то состояния, они кайфанули, что караоке попели, походили по природе. Как на концерт приходишь: все знают эту музыку, но если был плохой звук – это был плохой концерт.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Подход с душой и внимание к деталям. Вот, что даёт результат. Пользуется популярностью это место даже у иностранцев. Сюда заглянули и журналисты мировых изданий во время работы на ІІ Европейских играх. Знаменитые музыканты, спортсмены… Кто здесь только не отдыхал! Где ещё, например, можно найти баню, где нет мочалок. Их заменяет собранный в лесу мох.

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Анатолий Каминский:
Здесь люди релаксируют после напряженной рабочей недели. Баня только из натуральных материалов. Даже люстру своими руками делал – это бамбук. У нас, правда, не растет. Просто из готового ничего по смыслу не подходило, а так веселенько смотрится.Традиционно в деревне не моются мочалками. Когда я впервые 20 лет назад приехал сюда, была шокирующая новость. Мох намыливается, запаривается – колоссальное удовольствие от этого!

Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Люди в материале: Анатолий Каминский
 
Теги: Новости
 
 
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Последние тренды агротуризма. Почему белорусский ландшафт и народная музыка – это верная идея для успешного бизнеса, рассказываем в программе «Центральный...
 
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