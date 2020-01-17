Депутаты должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны — Кочанова

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Депутаты местных Советов должны активно участвовать в решении важнейших задач развития страны. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателями городских и районных Советов депутатов Витебской области.

Связь Совета Республики с местными Советами депутатов должна быть постоянно действующей и эффективной. «Мы должны работать, исходя из тех задач, которые возникают на том или ином этапе развития нашей страны. А лучше всех нужды, чаяния и пожелания людей знают именно народные избранники», — уверена председатель Совета Республики.

Депутатский корпус — это связующее звено между населением и законодателями. «Информация, которой вы обладаете на местах, очень важна для нас, так как напрямую общаетесь и работаете с людьми во время различных встреч и мероприятий. Именно эта работа позволяет нам сегодня эффективно решать задачи, стоящие в законотворческой деятельности», — отметила Наталья Кочанова.

Создать законодательную базу непросто, но она в Беларуси есть, все законодательные акты выверены и понятны. Другой вопрос — как они реализуются на местах. Исходя из этих задач и надо работать с населением, считает спикер. «Во время встреч становится понятным, где необходимо что-то корректировать или менять или не следует вообще ничего трогать, так как этот закон работает великолепно», — сказала она. Главное, чтобы законы шли от жизни. Такую задачу поставил перед парламентариями Президент. «Значит, мы должны четко понимать, какая реальная ситуация складывается на местах, какие вопросы волнуют наших граждан», — продолжила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики поручила участникам встречи донести суть состоявшегося сегодня диалога до всего депутатского актива области, в том числе значимость в их деятельности работы с населением, избирателями. Наталья Кочанова пообещала, что члены Совета Республики будут принимать активное участие в работе сессий и исполкомов в регионах. «Это будет очень важная форма работы. Она позволит укреплять взаимосвязь между Советом Республики и депутатским корпусом других уровней, чтобы мы могли оперативно принимать решения, направленные на повышение благосостояния жизни наших граждан», — отметила спикер.

Основное требование главы государства — справедливое отношение к людям, все принимаемые решения должны быть во благо государства. Депутатам всех уровней необходимо активно работать над решением поставленных задач, акцентировала внимание председатель Совета Республики. Витебская область стала первой, где Наталья Кочанова провела встречу с председателями городских и районных Советов депутатов. Она ответила на вопросы депутатов, выслушала их предложения.

Во время встречи спикер также отметила, что в ее работе на любых должностях всегда были встречи с людьми, так как это помогает быть в курсе самой актуальной и достоверной информации и вопросов, которые волнуют население на местах. Такую практику она намерена продолжить. «Это позволит сверить часы, послушать вас, узнать, какие есть вопросы, предложения», — подытожила Наталья Кочанова.