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Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open-2020

17.01.2020 16:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open-2020
Ассоциация теннисистов-профессионалов

Белорусский теннисист Илья Ивашко (148-е место в рейтинге ATP) успешно преодолел три раунда квалификации первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. В решающем матче наш спортсмен был сильнее китайца Чжэ Ли (206) – 6:4, 6:3.

Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open-2020 Виктория Азаренко завершила спортивную карьеру?

Таким образом, в основной сетке одиночного мужского и женского разрядов престижного теннисного турнира выступят четыре белорусских представителя. Помимо Ильи Ивашко, выступят Егор Герасимов (98), Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA) и Александра Саснович (99).

В первом раунде женского одиночного разряда Арина Соболенко сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54), а Александра Саснович – с победителем квалификации. В мужском одиночном разряде Беларусь представит Егор Герасимов. В первом круге ему будет противостоять норвежец Каспер Рууд (46). Соперник Ильи Ивашко станет известен позже. Кроме того, девушки сыграют в парном разряде. Жеребьевка состоится позже.

Матчи основной сетки Australian-Open-2020 стартуют 20 января.

 
 
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В основной сетке одиночного мужского и женского разрядов престижного теннисного турнира выступят четыре белорусских представителя.
 
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