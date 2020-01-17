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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Нашу команду сегодня представляют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Елена Кручинкина.
Главные фавориты выставили следующие четверки:
Норвегия: Кноттен, Тандреволд, Экхофф, Ройзеланд.
Германия: К. Хорхлер, Пройс, Хинц, Херрманн.
Франция: Симон, Бескон, Эмонье, Бреза.
Россия: Павлова, Старых, Резцова, Юрлова.
Чехия: Харватова, Давидова, Пушкарчикова, Йислова.
Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.
Украина: Вит. Семеренко, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.
Швеция: Магнуссон, Перссон, Брурссон, Х. Оберг.
Италия: Виттоцци, Каррара, Вирер, Санфилиппо.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало - в 16.30.
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Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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