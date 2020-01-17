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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн

17.01.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представляют Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Главные фавориты выставили следующие четверки:

Норвегия: Кноттен, Тандреволд, Экхофф, Ройзеланд.

Германия: К. Хорхлер, Пройс, Хинц, Херрманн.

Франция: Симон, Бескон, Эмонье, Бреза.

Россия: Павлова, Старых, Резцова, Юрлова.

Чехия: Харватова, Давидова, Пушкарчикова, Йислова.

Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки.

Украина: Вит. Семеренко, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.

Швеция: Магнуссон, Перссон, Брурссон, Х. Оберг.

Италия: Виттоцци, Каррара, Вирер, Санфилиппо.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало - в 16.30.

 
 
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Белорусский квартет выступает в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
 
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